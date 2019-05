Poglejte spopad za več kot pol milijona evrov #Argument

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okrog 8.600 evrov bruto je osnovna plača evropskega poslanca, kar na celoten mandat znaša več kot pol milijona evrov. Na voljo so jim številne dodatne ugodnosti: hrana, pijača, prevoz in ostalo. Dobijo pa tudi dobrih 4.400 evrov mesečnega dodatka k plači za delovanje pisarne, kar je več kot 260 tisoč evrov na mandat, o porabi katerih jim ni treba poročati.

Na soočenju bodo sodelovali:



- Tanja Fajon (SD),



- Irena Joveva (LMŠ),



- Žiga Turk (NSi),



- Zmago Jelinčič (SNS),



- Luka Mesec (Levica),



- Jernej Pavlič (SAB),



- Igor Šoltes (DeSUS) in



- Franc Bogovič (skupna lista SDS in SLS).

Ključni poudarki debate bodo:

- Nezakonite migracije. Zadnji podatki Evropske komisije kažejo, da je velika večina med 400 milijoni evropskih volivcev to temo prepoznala kot tisto, ki bo odločila te volitve.

- Kakšna je zapuščina aktualnih slovenskih evroposlancev? So novi kandidati res dodana vrednost ali ne?

- Zakaj nekateri že od začetka kampanje mirno razlagajo, da državljanom niso dolžni razkriti porabe svojih poslanskih pisarn?

- Zakaj Slovence skoraj 30 let po osamosvojitvi in 15 let po vstopu v Evropsko unijo še naprej množično muči jugonostalgija?