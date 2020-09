Poglejte si, kako je potekalo reševanje 13-letnega dečka #foto

Policija je včeraj uspešno našla 13-letnega dečka z Bleda, ki je okoli 16. ure odšel na tek na Stražo na Bledu. V iskalni akciji so sodelovali policija, gorski reševalci, gasilci, vodniki psov in letalska policija enota. V večernih urah so dečka poškodovanega našli na območju Straže.

Kot so sporočili s kranjske policijske uprave, so dečku na kraju nudili zdravniško pomoč. Okoliščine ne kažejo na tujo krivdo, podrobno preverjanje okoliščin še poteka. Policija se je za pomoč sodelujočih zahvalila v objavi na Facebooku. "Iskanja so vedno težka. Če gre za otroke in ranljive, je stresa še več. Ampak ni ga čez timski duh. Spoštovanje gorskim reševalcem, vodnikom, reševalnim psom, podvodni reševali službi, prostovoljcem, pilotom helikopterja, policistom za včerajšnje iskanje na Straži," so zapisali na Facebooku.