Poglejte, kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnjih dneh

Danes zjutraj bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več na severu. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.