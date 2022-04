Podpredsednica Golobove stranke ponuja nezakonito pravno pomoč?

Kako služi denar nekdanja okrajna sodnica in podpredsednica Golobove stranke Urška Klakočar Zupančič, se po pisanju Požareporta skriva v spornem in skoraj zagotovo tudi nezakonitem poslovanju širši javnosti neznanega podjetja Ipsilaw.

Podjetje Ipsilaw, pravno in poslovno svetovanje, d. o. o., je bilo avgusta lani registrirano na naslovu Cesta v Kleče 16 v Ljubljani. Polovični lastnici in direktorici podjetja sta postali Urška Klakočar Zupančič in Maja Jensterle.

Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da je njuno podjetje registrirano za izdajanje knjig in časopisov, drugo založništvo, drugo informiranje, druge pravne dejavnosti, drugo podjetniško in poslovno svetovanje, drugje razvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, pomožne dejavnosti za izobraževanje, umetniško uprizarjanje, spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje, umetniško ustvarjanje, medtem ko je glavna dejavnost te družbe, razvidno iz 2. člena statuta podjetja, objavljenega na Ajpesu, tako imenovana "druge pravne dejavnosti".

V resnici opravljata dejavnost odvetništva

Po pisanju Požareporta obe solastnici podjetja pod krinko "druge pravne dejavnosti" v resnici opravljata dejavnost odvetništva, ki pa ni to, za kar sta registrirali svoje podjetje. Jensterletova in Klakočar Zupančičeva namreč dejansko ponujata odplačno zastopanje na sodiščih, odplačno sestavljanje pisnih vlog v postopkih na sodiščih ter odplačno zastopanje na narokih (včasih se je temu reklo nezakonita pravna pomoč). To je Požareport razkril in dokazal z dokumenti.

Po podatkih Požareporta na ljubljanskem okrajnem sodišču, kjer je bila Klakočar Zupančičeva pred tem vodja oddelka za etažno lastnino, poteka več postopkov, kjer podjetje Ipsilaw zastopa stranke. A ko se je o njunem nezakonitem zastopanju strank na sodišču začelo bolj glasno govoriti, sta obe direktorici postali previdnejši, poslovanje sta začeli načrtno prikrivati in zamenjali poslovni model. Zdaj naj bi stanovanjskim upravnikom ponujali svetovanje tako, da upravniki strankam kot svoje storitve nato ponujajo in zaračunavajo njune storitve.

Ker svoje, dejansko odvetniške storitve, ponujata zunaj siceršnjih formalnih okvirov odvetništva, se izogneta pogojem, ki jih morajo za opravljanje svoje dejavnosti izpolnjevati vsi odvetniki, kar določa 25. člen zakona o odvetništvu. Takšno opravljanje dejavnosti pa je izrecno nezakonito, še opozarja Požareport.