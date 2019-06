Podjetnik iz Ormoža je prepričan, da bo rešil bazen #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta konec tedna temperature segajo proti 30 stopinjam in prvič letos bodo zaživela mestna kopališča. Bazeni so lahko veliko breme za občinske proračune, ker vstopnine ne pokrivajo stroškov. Tako je bilo tudi v Ormožu, kjer pa se je zdaj našel podjetnik, prepričan, da lahko bazen spravi na zeleno vejo.

Letno kopališče Ormož, ki ga je doslej upravljalo komunalno podjetje, je lani pridelalo skoraj 40 tisoč evrov izgube. Kljub temu ga je letos od občine najel podjetnik Franc Škorjanec, ki se sicer ukvarja z zidarstvom in inštalaterstvom.

"Pogled na leta nazaj, ko se tu na primer ni ravno veliko dogajalo, me je spodbudil, da je treba nekaj narediti," je za Planet povedal Škorjanec.

Mesečna najemnina znaša 700 evrov

Za najem gostinskega lokala in kopališča bo plačeval 700 evrov na mesec, za delovanje pa bo potrebnih kar 11 zaposlenih. Novi upravnik pričakuje 15 tisoč kopalcev na leto, cena vstopnice pa bodo znašale šest evrov za odrasle in štiri evre za otroke.

"Težko bi na tej lokaciji računali na kakšne večje dobičke. Zelo zadovoljni bi bili že, če bi preživeli sezono z pozitivno ničlo," je razložil Škorjanec.

V Murski Soboti pridelali 81 tisoč evrov izgube

V Murski Soboti bo kopališče tudi letos upravljala Komunala. Kopalna sezona se začenja prihodnji teden, priprave nanjo pa so stekle že aprila.

Foto: Planet TV "Ker so bazeni polni samo poleti, potem zima naredi svoje. Treba je zamenjati več kot 100 keramičnih ploščic, potem pa seveda tudi pogledati, ali so kje kakšne razpoke, jih zakitati, tudi prebarvati bazene," je pojasnil Štefan Cigan, direktor Komunale Murska Sobota.

Kljub 30 tisoč kopalcem lani niso poslovali pozitivno. Bistveno ni pomagalo niti 20 tisoč evrov pomoči občine, ki je lani za delno obnovo odštela še dodatnih 140 tisoč evrov.

"Preostalo smo morali pokriti sami in do konca sezone je bila negativna razlika v vrednosti 81 tisoč evrov," je razloge opisal Cigan.

Izgubo je javno podjetje pokrilo iz drugih dejavnosti. V Ormožu bo morebitni minus moral najemnik plačati iz lastnega žepa, odločen pa je, da brez mestnega bazena ni pravega poletja.

"Ormož to potrebuje in zato smo tu, da to obdržimo," je bil optimističen Škorjanec.