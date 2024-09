Podjetje Lumar je dveh neodvisnih raziskavah prejelo kar dve odličji kakovosti

V družinskem podjetju Lumar so prejeli dve odličji kakovosti , ki potrjujeta njihova dolgoročna prizadevanja po kakovostni in uporabniku dostopni trajnostni gradnji. V dveh ločenih neodvisnih raziskavah, ki so ju izvedli med 1.200 Slovenci, je največ anketiranih izbralo podjetje Lumar.

»Podelitev odličij BestBuy in Qudal je za podjetje Lumar in naše kupce zelo pomembno, saj potrjujeta, da smo v Lumarju dosegli to, kar smo si pred leti zastavili kot svoj cilj. To je ponuditi tržišču montažne lesene hiše, ki predstavljajo dolgoročno najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. V današnjem času, ko smo z vseh strani zasuti z različnimi izdelki potrošniške družbe, velikokrat pozabimo, da je pri izdelkih, kot je hiša, izjemno pomembno, da se odločimo za pravega, varnega in kakovostnega partnerja, ki nam bo skozi različne faze gradnje in bivanja v hiši ponujal najboljši servis in storitve. Z nakupom hiše Lumar dobijo kupci kakovosten, trajnostno grajen dom z nizkimi stroški vzdrževanja in obratovanja ter visoko stopnjo bivalnega ugodja skozi celoten življenjski cikel,« je povedal lastnik in direktor podjetja Marko Lukić.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Neodvisni raziskavi »Best Buy Award Construction 2024/2025« in QUDAL - QUality meDAL – No. 1 in Quality 2024/2025, ki ju je opravila švicarska hiša ICERTIAS - International Certification Association, ne merita moči znamke ali tržnega deleža montažne gradnje, ampak izkušnje in zadovoljstvo potrošnikov z razmerjem med kakovostjo in ceno na podlagi njihove osebne izkušnje ali izkušnje njihovih bližnjih. V raziskavah so zastavili trditvi »Navedite ime proizvajalca montažnih hiš, ki po vaši osebni izkušnji ali izkušnji vaših bližnjih ponuja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na slovenskem trgu.« ter »Navedite ime proizvajalca montažnih hiš, ki po vaši osebni izkušnji ali izkušnji vaših bližnjih ponuja resnično najvišjo raven kakovosti na slovenskem trgu«. Pri obeh trditvah je največ anketirancev izbralo Lumar.

Vsaka od raziskav je bila narejena na vzorcu 1.200 anketirancev. Raziskava kupcem olajša iskanje najbolj kakovostnih in cenovno ugodnih izdelkov ter storitev tako na domačem kot na mednarodnem trgu.



Foto: Lumar

Naročnik oglasnega sporočila je LUMAR IG D. O. O.