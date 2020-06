Počivalšek povedal, čemu se bo posvetil zdaj

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek po uspešno prestani interpelaciji ugotavlja, da so poslance očitno prepričali njegovi argumenti. "Obračam se naprej k izzivom, ki jih na gospodarskem področju ne manjka," je po okoli 15-urni razpravi dejal v izjavi novinarjem in presodil, da bo potrebnih veliko skupnih moči, da bodo izzivom kos.

Zdravko Počivalšek se je po seji DZ v izjavi zahvalil vsem poslancem, ki so glasovali proti interpelaciji. To so vložile opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB. Očitale so mu nepravilnosti pri nakupu zaščitne in druge opreme, potrebne v epidemiji covid-19, piše STA.

Interpelacijo Počivalška je podprlo 37 poslank in poslancev, proti jih je glasovalo 51.



Novice Interpelacija: Počivalšek ostaja minister

"Tako je vedno, ko je televizijski prenos"

Počivalšek je spomnil, da je bila seja dolga in naporna, "a tako je vedno, ko je televizijski prenos". Po njegovih besedah bo treba združiti veliko moči, "da bomo kos izzivom, ki Slovenijo čakajo v drugi polovici leta na gospodarskem področju". Verjame, da imajo dobre temelje, da bodo gospodarske kazalce po krizi, ki je nastala zaradi epidemije novega koronavirusa, znova obrnili navzgor, kot so si zastavili v treh zakonodajnih svežnjih za blažitev posledic epidemije, poroča STA.

Pavšič: Dokazali smo, kar smo želeli

Prvopodpisani pod interpelacijo gospodarskega ministra Robert Pavšič iz LMŠ meni, da so kljub neuspehu pri glasovanju dokazali, kar so želeli.

Jasno so pokazali, da je bolj kot resnica pomembna politična funkcija, je dejal prvopodpisani pod interpelacijo gospodarskega ministra Zdravka Počivalška Robert Pavšič iz LMŠ. Foto: STA

Kot poudarja Pavšič, je opozicijskim poslancem z interpelacijo uspelo dokazati zavajanja o tem, koliko ventilatorjev so imele slovenske bolnišnice ob začetku epidemije. "Uspešno smo dokazali ponavljanje tega zavajanja vsaj do 25. maja, čeprav je bilo jasno, da so pravo številko poznali že prej," je dejal v izjavi za medije po koncu seje in dodal, da jim je uspelo dokazati tudi zavajanje pri sklicevanju na pravno podlago ob odločitvi, da ne gredo v meddržavne, neposredne posle, oz. odločitvi za slovenske posrednike, navaja STA.

"Pokazali so, da je bolj kot resnica pomembna politična funkcija"

Vlado pa čaka še ena interpelacija opozicijskih poslancev, in sicer proti notranjemu ministru Alešu Hojsu predvsem zaradi ravnanja okoli koncerta hrvaškega pevca Marka Perkovića - Thompsona. Na vprašanje, ali pričakuje, da bo rezultat glasovanja ob interpelaciji Hojsa drugačen, Pavšič odgovarja, da ne ve. "Verjetno bi glede na odzive v predhodnem dogajanju lahko pričakovali tudi drugačen rezultat. Čeprav, če povem iskreno, o tem dvomim, ker so jasno pokazali, da je bolj kot resnica pomembna politična funkcija," je navedel po poročanju STA. Raven razprave je ocenil kot pričakovano, "tako kot vedno v DZ".

Kordiš govori jezik ekstremnih političnih usmeritev

Še posebej oster je bil poslanec Levice Miha Kordiš, ki je glede nabave opreme dejal, da gre za organiziran kriminal, ki ga je neposredno omogočal politično zadolženi operativec vlade, minister Počivalšek. Pavšič je na vprašanje glede take retorike odgovoril, da gre za jezik ekstremnih političnih usmeritev. "Vseeno je, ali prihaja z desne ali leve smeri. Je pa treba biti pri teh zadevah vseeno malce bolj umirjen," je dodal po pisanju STA.