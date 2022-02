Počivalšek o Savi: Zgodba ni črno-bela

Pričakovanja do kateregakoli investitorja, ki želi vstopiti v slovenski turizem, ne le do madžarskega, so po Počivalškovih besedah jasna. "Ko bomo dobili odgovore od družbe Prestige Tourism, ko bo družba jamčila, da bo tisto, kar obljublja, tudi storila, takrat bomo sprejemali odločitve," je še dejal Počivalšek, a poudaril, da sam SDH in Kadu ne more odrediti neke odločitve. Je pa to, kot je pojasnil, njegovo stališče. Foto: STA