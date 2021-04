Počasi bo znova topleje

Danes bo večinoma sončno, sredi dneva in popoldne bo predvsem v severnih, vzhodnih in deloma osrednjih krajih občasno nekaj več oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12 stopinj Celzija.

Jutri se bo zlasti v zahodni in osrednji Sloveniji pooblačilo, drugod bo delno jasno. Pihati bo začel jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 8 do 15 stopinj Celzija.

V nedeljo ponekod padavine

V soboto in nedeljo bo zmerno, v zahodnih krajih občasno tudi pretežno oblačno. Tam bo predvsem v nedeljo občasno rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodnik.