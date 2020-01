Pobeglega voznika našli v gostilni

Včeraj zvečer so policisti iz Ljutomera med kontrolo cestnega prometa na relaciji Veščica–Stročja vas poskušali zaustaviti 39-letnega voznika osebnega avtomobila. Moški znakov policistov ni upošteval, ampak je nadaljeval vožnjo in ogrožal druge udeležence v prometu.

Policisti so ga zato želeli prisilno ustaviti, a je voznik zapeljal proti policistu. Ta je odskočil, pri tem pa s svetilko zadel vetrobransko steklo vozila. Devetintridesetletnik je policijsko vozilo obvozil in se po nasprotnem prometnem pasu odpeljal naprej. Vozilo so pozneje izsledili v Ljutomeru in ga zasegli, voznik pa je pobegnil. Malo pred polnočjo so ga prijeli v eni od gostiln v Ljutomeru in mu odvzeli prostost.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,58 mg/l, odredili so tudi strokovni pregled, so sporočili policisti. Pri varnostnem pregledu osumljenega so našli rjavo rastlinsko snov, zasegli so jo in poslali jo v analizo.

39-letnika so pridržali

Policisti pri izvrševanju uradnih nalog niso bili poškodovani. Zoper 39-letnega voznika je bilo odrejeno pridržanje, podali bodo obdolžilni predlog zaradi večih kršitev določil Zakona o pravilih cestnega prometa. Prav tako ga čaka kazenska ovadba za sum storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, so še sporoči policisti.