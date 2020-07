Po trčenju s tovornjakom zapeljal v stavbo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Tivolski cesti v Ljubljani je ob 15.29 avto po trčenju s tovornim vozilom zapeljal čez dva vozna pasova in trčil v poslovni del objekta.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so s tehničnim posegom zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na osebnem vozilu ter ga ohladili, na svojem portalu poroča uprava za zaščito in reševanje.

Foto: STA

Foto: STA

Foto: STA

Foto: STA