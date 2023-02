Po Sloveniji sneži, čaka nas hladen dan

Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo zmerna burja. Delno jasno bo v severovzhodni Sloveniji, drugod bo oblačno, občasno bo ponekod naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od –4 do 1, na Primorskem do 7 stopinj Celzija, poroča agencija za okolje.

Kakšno bo vreme v četrtek?

Jutri bo pretežno jasno, le na jugovzhodu bo še nekaj oblačnosti. Burja na Primorskem bo popoldne slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od –9 do –5, v alpskih dolinah do –13, na Goriškem in ob morju malo pod 0, najvišje dnevne od 0 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.