Za prevoz oseb, ki zaprosijo za azil v azilni dom in na druge lokacije, je država leta 2023 do konca junija odštela dobrih 295 tisoč evrov.

Do konca julija so na območju novomeške policijske uprave zabeležili skoraj 73 odstotkov vseh nedovoljenih prehodov meje, medtem ko so jih na območju koprske uprave obravnavali dobrih 19 odstotkov.

Precej višje tudi število prošenj za mednarodno zaščito

Veliko višje kot lani je bilo v tem času tudi število izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito. Skupaj so jih v sedmih mesecih zabeležili 25.601, v enakem obdobju leta 2022 pa so jih evidentirali 7.194. Največ je bilo državljanov Afganistana, precej prosilcev pa je tudi iz Maroka, Bangladeša, Pakistana in Rusije.

Skoraj 300 tisoč evrov za prevoze prosilcev za azil

Vlada je prav ta teden na poslansko vprašanje poslanke SDS Suzane Lep Šimenko v zvezi s stroški, ki jih ima država s prevozi oseb, ki zaprosijo za azil v azilni dom in na druge lokacije, odgovorila, da so leta 2023 za to do konca junija odšteli dobrih 295 tisoč evrov. Ob tem so sodišča za sodna prevajanja in tolmačenja v zadnjih osmih letih po podatkih vlade porabila nekaj več kot 1,8 milijona evrov.