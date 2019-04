Po razkritju: zakaj Cerkev duhovnika ni preiskovala? #video

Moški, ki ni želel, da bi bila njegova identiteta razkrita, je po 27 letih tišine spregovoril, kako naj bi ga, ko je bil star 15 let, zlorabil župnik Jože Planinšek.

"Ob večerih je prihajal v mojo sobo. Ponavadi se je, ko sem že spal, usedel na rob postelje in z roko segel pod odejo ter se začel dotikati mojega spolovila," je opisal moški, ki ga je duhovnikovo nečedno početje zaznamovalo za vse življenje, kot je dejal v oddaji.

"Predstojnik je bil začuden"

Vse skupaj naj bi se dogajalo okrog leta 1991 v rimskokatoliškem samostanu lazaristov v Črnučah, kjer je imel moški, takrat najstnik, najeto sobo, medtem ko je obiskoval srednjo zdravstveno šolo. Planinšek naj bi ga zlorabil vsaj 50-krat, je dejal. O tem so se nato pogovarjali s sošolci in sklenili, da o tem povedo svojim predstojnikom.

"Predstojnik je bil začuden. Osebno sem pričakoval, da bodo naslednji dan pogovori, razgovori, tolažba, da bo vihar, da se bo nekaj zgodilo. Vendar se ni zgodilo nič," je še povedal 42-letnik.

Primera niso preiskovali, ker ni bil prijavljen

V Slovenski provinci Misijonske družbe lazaristov, katere član je Planinšek, odgovarjajo, da primera niso mogli obravnavati in prijaviti, ker ga ni prijavil niti anonimni neznanec.

"Žrtev ima pravico razodeti storilca, ki ji je prizadejal krivico. Toda ta mora biti ugotovljena na osnovi sodnega postopka, kakor ga določajo zakoni pravne države. V tem primeru tega ni bilo, zato ta način obravnave suma kaznivega dejanja zavračamo in poudarjamo, da zaupamo civilnopravnim in cerkvenim organom, ki so postavljeni in usposobljeni, da ugotovijo krivdo in njeno težo," pravijo v Slovenski provinci Misijonske družbe lazaristov.

Planinšek brez komentarja

Planinšek danes primera ni želel komentirati in nas je preusmeril na Škofovsko konferenco. Včeraj je njihov član posebne skupine za reševanje spolnih zlorab Andrej Naglič dejal, da v primeru Planinška poznajo dva primera.

"Vemo, da obstajata. V zadevi, ki je bila naslovljena na redovno družbo Lazaristov in potem tudi predana ekspertno skupino smo obvestili policijo, ki najbrž tudi deluje v tej smeri," je dejal Naglič.

