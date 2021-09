Po poskusu uboja v Mežici osumljena v priporu zaradi ponovitvene nevarnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za kaznivo dejanje poskusa uboja je zagrožena zaporna kazen od pet do 15 let. Fotografija je simbolična. Foto: Getty Images

Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu je odredil pripor za 47-letno žensko, ki je osumljena poskusa uboja leto dni mlajšega zunajzakonskega partnerja v soboto v Mežici. Razlog za odreditev pripora je ponovitvena nevarnost, so za STA pojasnili na sodišču. Policisti so osumljeno k preiskovalnemu sodniku privedli v ponedeljek.

Policisti so v preiskavi sobotnega poskusa uboja v Mežici ugotovili, da je med 46-letnikom in njegovo leto starejšo zunajzakonsko partnerico že dlje časa prihajalo do nesoglasij, a policija v preteklosti ni obravnavala nasilnih dogodkov.

Nad partnerja s kuhinjskim nožem

Policiste so o poskusu uboja v Mežici obvestili v soboto okoli 19.30. Po navedbah policistov je 47-letnica zunajzakonskega partnerja zabodla z večjim kuhinjskim nožem in ga hudo poškodovala. Moškega so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, kjer je ostal na zdravljenju, po ponedeljkovih navedbah policije pa ni v življenjski nevarnosti.

Ženski so po dejanju odvzeli prostost in jo pridržali ter jo v ponedeljek s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika.