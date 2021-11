Po ponedeljkovem glasovanju: znano je, kdo bo nadomestil Manico Janežič Ambrožič

Programski svet RTV Slovenija je v ponedeljek potrdil predlog programsko-produkcijskega načrta zavoda za leto 2022, vsebuje pa trimesečni zamik za predvidene spremembe v informativnem programu TV Slovenija, ki so bile v javnosti deležne številnih odzivov.

Predlog načrta je potrdilo 17 programskih svetnikov, pet jih je glasovalo proti, štirje so se glasovanja vzdržali. "Mislim, da je predlog dober, in to so prepoznali tudi svetniki," je na novinarski konferenci povedal generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough. Prepričan je, da gre za programski in produkcijski izziv in priložnost, da se javna RTV postavi ob bok preostalim evropskim javnim televizijam.

Izpostavil je še, da je predvsem finančni izziv tisti, ki mu je treba tudi posvetiti pozornost, saj je treba zagotoviti stabilen vir dohodkov. Odkar opravlja funkcijo direktorja – gre za sedem mesecev delovanja – trdi, da je veliko naporov usmeril ravno v mikro ukrepe, posledično je poslovanje precej boljše, kot je bilo napovedano. "Nujen bo dialog z državo, treba bo razjasniti, kakšen je namen ustanoviteljice javne RTV," je še dodal.

Sicer pa kot bistvene spremembe navaja, da se daje mesto kulturnemu programu, prav tako pa je pomembno, da se obogati prisotnost na spletu, na novih medijih ter na aplikacijah na mobilnih telefonih.

Manica Janežič Ambrožič se poslavlja z mesta v. d. odgovorne urednice, nadomestila jo bo Jadranka Rebernik. Foto: STA

Areh: Jadranka Rebernik prevzema mesto Manice Janežič Ambrožič

V. d. direktorja televizije Valentin Areh je med drugim pojasnil, da glede na to, da je odgovorna urednica informativnega programa Manica Janežič Ambrožič odstopila in kasneje tudi prosila, da se zaradi zdravstvenih razlogov najde menjava zanjo, je pozval vse zaposlene v informativnem programu, naj se prijavijo na mesto urednika, vendar je prejel zgolj eno prijavo, in sicer prijavo Jadranke Rebernik.

Areh verjame, da je Jadranka Rebernik dobra izbira, saj je delo odgovorne urednice že opravljala, imela je tudi zelo dobre rezultate, saj se je gledanost v času njenega urednikovanja zvišala, prav tako pa prihaja iz ožje ekipe Janežič Ambrožičeve, ta naj bi jo h kandidaturi tudi nagovarjala.

Ob tem je Areh še želel pojasniti dileme, ki so se glede vsebin v informativnem programu pojavile na programskem svetu, in sicer da kot programski direktor ni pristojen za vsebine v oddajah, predvsem gre za oddaji Tarča in Studio City. Gre za avtonomijo in pristojnosti v. d. odgovorne urednice informativnega programa, kar predstavlja temelj neodvisnega novinarstva in s čimer se Areh v celoti strinja.

Glede sprememb, ki jih prinaša novi programsko-produkcijski načrt, pa Areh poudarja, da gre za obširne novosti, ki so nujno potrebne, saj se je predvsem informativni program znašel v resni krizi, saj gledanost pada. Prepričan je, da so novosti dobre, zanikal pa je tudi, da se krči informativni program, obratno, število ur tako informativnega kot kulturnega in preostalih programov se veča. "Glavni cilj je, da se prisluhne čim večjemu številu gledalcev, ki kot davkoplačevalci financirajo naš program," je še dodal.

Štular: Takega razpisa ni bilo že deset let

Direktor radia Mirko Štular je pojasnil, da je bila v zadnjih letih njihova zaveza, da se krepi mreža šestih programov, in to jim je tudi uspelo. "To, da je mreža Radia Slovenija najbolj poslušana radijska mreža v Sloveniji, se namerava tudi obdržati," je še dodal.

Omenil je številne nove projekte, ki bodo v večini namenjeni novim medijem, digitalnim platformam in posledično pridobivanju mlajših poslušalcev. Omenil je tudi projekt, in sicer so pred kratkim objavili razpis za izvirno pravljico, na katerega se je prijavilo 950 izvirnih del. "Takega razpisa ni bilo že deset let," je še dodal Štular.