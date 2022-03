Na Japonskem po močnem potresu več kot sto ranjenih, umrli so štirje ljudje #video

Tiskovni predstavnik japonske vlade Hirokazu Matsuno je dejal, da so potrdili štiri smrtne žrtve in 107 ranjenih. Dodal je, da je najmanj en človek umrl neposredno zaradi potresa, vendar podatke še zbirajo in dopolnjujejo, saj se je izkazalo, da dve smrtni žrtvi nista bili povezani s potresom, eno pa še preiskujejo.

Japonska meteorološka agencija je v sredo za severovzhodno obalo Japonske izdala tudi opozorilo pred cunamijem, ki pa je bilo danes v zgodnjih jutranjih urah preklicano, potem ko so na ogroženih območjih zabeležili le do 30 centimetrov višjo gladino vode od običajne. Vzhodno obalo Japonske je sicer danes zjutraj streslo še nekaj manjših potresnih sunkov.

Potres le nekaj dni po 11. obletnici potresa

Potres se je zgodil le nekaj dni po tem, ko je država zaznamovala 11. obletnico močnega potresa, smrtonosnega cunamija in jedrske nesreče na območju Fukušime.

Japonski uradniki so povedali, da v treh jedrskih elektrarnah na tem območju niso zaznali nobenih nepravilnosti. Tudi gmotna škoda je razmeroma majhna, saj na Japonskem veljajo strogi gradbeni predpisi, ki so namenjeni prav zaščiti pred uničenjem zaradi pogostih potresov.

Takoj po potresu je v Tokiu in drugod po državi približno dva milijona gospodinjstev ostalo brez elektrike, vendar so oskrbo z električno energijo ponoči postopoma obnovili. Matsuno je danes dejal, da je brez elektrike še vedno približno 2.800 hiš na severovzhodu države, vendar naj bi težave odpravili do konca dneva.

Two people were killed and dozens injured in a powerful overnight earthquake that rattled large parts of east Japan authorities sayhttps://t.co/abuy1rPyp1



📸 Stock litters the floor of a supermarket in Shiroishi, Miyagi prefecture pic.twitter.com/HeLx6nrwZe — AFP News Agency (@AFP) March 17, 2022

Potres je bil na globini 60 kilometrov pod morjem

Okoli 8.700 gospodinjstev nima dostopa do tekoče vode, zato je japonska vojska že aktivirala enote za pomoč ob naravnih nesrečah, da bi z vodo oskrbele vse prizadete v prefekturah Fukušima in Mijagi, je dodal Matsuno.

Potres z magnitudo 7,4 ob obali blizu mesta Fukušima se je zgodil na globini 60 kilometrov pod morsko gladino v sredo v poznih večernih urah, nekaj minut pred tem pa je isto območje stresel potres z magnitudo 6,1, je še sporočila meteorološka agencija.