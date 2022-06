Po hudi napaki DVK je danes vendarle postal poslanec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanec Tomaž Lah je vendarle prišel do poslanske funkcije, potem ko je nadomestil Barbaro Kolenko Helbl, ki bo zasedla mesto generalne sekretarke vlade.

Lah je tako vendarle postal poslanec, potem ko je Državna volilna komisija po volitvah 24. aprila zaradi računalniške napake za šest poslanskih kandidatov, med njimi tudi za Laha, napačno izračunala, da bodo postali poslanci. Lah je takrat dejal, da gre za nesprejemljivo napako.

Foto: Ana Kovač

DVK potrdil napako, šest poslancev dobilo zamenjavo

"Pri dodatnem preverjanju izida volitev na državni ravni s strani neodvisne strokovne skupine se je izkazalo, da je v petih volilnih enotah prišlo do spremembe pri delitvi mandatov, ko so se upoštevali ostanki glasov na ravni države," so v tednu po volitvah sporočili iz Državne volilne komisije.

Mandate so takrat dodelili drugim kandidatom istih kandidatnih list, ki so kandidirali v drugih volilnih enotah.