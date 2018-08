Po državi dežuje, na Kredarici sneg #foto

Dobro jutro. Po državi dežuje, Kredarico je pobelil sneg, tudi na Vršiču se mešata dež in sneg. Burja na Primorskem dosega hitrost do okoli 100 km/h. Do večera bodo padavine večinoma povsod ponehale. pic.twitter.com/NX9RYeNVaT — ARSO vreme (@meteoSI) August 26, 2018

Trenutno po državi dežuje, Kredarico pa je pobelil sneg. Tudi na Vršiču se mešata dež in sneg. Burja na Primorskem dosega hitrost do okoli 100 km/h. Čez dan bodo padavine slabele in popoldne postopno ponehale. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 20 °C.

Ponoči se bo razjasnilo, ponekod po kotlinah bo nastala megla.

Jutri do 23 stopinj Celzija

Začetek delovnega tedna bo pretežno jasno. Burja na Primorskem bo oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem do 26 °C.

V torek in sredo bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Jutra bodo sveža, čez dan pa bo spet topleje.

Močno deževje v soboto je povzročilo tudi nekaj težav po Sloveniji. V naselju Maverlen v občini Črnomelj, se je na gasilski dom podrlo drevo.