Plečnikova cvetličarna nikoli ne počiva

Plečnikova cvetličarna postaja vse bolj priznana cvetličarna v svojem okolju. Poleg ponudbe v samih poslovalnicah cvetličarne, ki delujeta vse dni v letu, in spletne trgovine, naše odlično delo vse bolj prepoznavajo tudi poročni saloni ter organizatorji večjih dogodkov v Ljubljani, ki nas prijazno vabijo k sodelovanju. Vsak dogodek je za nas poseben izziv, neizmerno zadovoljstvo pa je trenutek, ko šopek prejme tisti, ki mu je bil namenjen.

Zadnje leto je bilo pestro in zanimivo. Minilo je v znamenju večjih dogodkov in pomembnih osebnosti, za katere smo izdelovali naše odlične šopke in okraševali prostore za prireditve.

Prav vsak dogodek je poglavje zase, za katerega je potrebno skrbno izdelati načrt okrasitve, izbrati primerno cvetje in dekoracijo, šopke pa oblikovati tako, da bodo izražali tisto, za kar so bili namenjeni.

V zadnjem letu smo okrasili prireditveni prostor Ljubljanskega gradu, kjer je potekala slavnostna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, za dogodek Femme Fatale 2018 smo okrasili mize povabljencev v Festivalni dvorani ter izdelali šopke za zmagovalke, naše šopke so prejele tudi izbrane TOP najstnice leta 2018.

Začetek preteklega decembra je bilo v dvorani Stožice še posebej veselo, saj je priljubljeni Radio Aktual slavil pomembno obletnico – 11. rojstni dan. Da je bilo vzdušje zares svečano, kot se za rojstni dan tudi spodobi, smo poskrbeli za namizno dekoracijo in izdelali šopke presenečenja za nastopajoče Kingstone, klapo Rišpet, legendarnega Željka Bebeka ter Nino Badrić in Nedo Ukraden.

Tudi novoletna dekoracija znane gostilne Kovač v Tomačevem je že več let delo naših cvetličarskih mojstric.

Januar letošnjega leta je zaznamovalo Slovesno odprtje 30. mednarodnega sejma Alpe Adria na Gospodarskem razstavišču. Za to priložnost smo okrasili oder govorcev in z rumenimi tulipani pričarali prijetno vzdušje v dvorani. Za otovoritev sejma DOM, ki je ravno tako potekalo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, smo za dekoracijo dvorane Galerija izbrali tople barve, kot naj bi bil topel vsak dom.

V mesecu marcu smo se znova vrnili na velike odre ljubljanskih Stožic, kjer smo 8. marca razveselili nastopajoče na Aktualovem koncertu ob dnevu žena. Naše čudovite šopke so tako prejeli grupa Vigor, Ivan Zak, Jole, Nina Pušlar in drugi nastopajoči.

Dva dni kasneje se nam je ponudila nepozabna priložnost, saj smo krasili oder za nastop legendarnega Joséja Carrerasa, ki se je v okviru svoje poslovilne turneje poklonil tudi ljubljanskemu občinstvu. S svojima gostoma, sopranistko Martino Zadro in Janom Plestenjakom, ter 50-članskim Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, ki mu je dirigiral njegov nečak David Giménez Carreras, je prisotnim pričaral nepozaben večer. Vsi trije nastopajoči in dirigent orkestra so prejeli šopke naših cvetličarskih mojstric.

Izpustili nismo niti dogodka ob materinskem dnevu. Ta dan so v Domžalah obeležili z velikim koncertom, ki je bil poleg mamam posvečen tudi Ansamblu Mihe Dovžana. Ob tej priložnosti smo poskrbeli za dekoracijo odra in za šopke nastopajočih.

