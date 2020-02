Planinka je imela srečo, saj sta jo pri zdrsu zaustavila dva druga planinca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju Vrtače se je danes dopoldne huje poškodovala tuja planinka, ki ji je zdrsnilo na snežni podlagi. Reševalci so jo z vojaškim helikopterjem odpeljali na zdravljene.

Na območju Vrtače se je okoli 10.30 ure huje poškodovala tuja planinka, ki ji je zdrsnilo na spolzki podlagi. Po daljšem drsenju na nevarnem območju sta jo pod potjo opazila dva slovenska planinca. Hitro sta se "vkopala" v sneg in jo uspela ustaviti ter zadržati do prihoda reševalcev, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Brez njune pomoči bi ponesrečena verjetno drsela še dlje po podlagi, ki je nevarna kombinacija ostrih skal in zbitega snega. Z vojaškim helikopterjem je bila odpeljana v zdravstveno ustanovo, še poročajo policisti.