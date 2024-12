Pirc Musar: Zaupanje, spoštovanje, pripadnost družbi vračajo bisere, Slovenija jih ima veliko

Biti del skupnosti pomeni zaupati in spoštovati sočloveka, družbo in njene institucije, sebe, okolje. Pomeni ravnati pošteno, si pomagati med seboj, biti del nečesa večjega od nas samih. "Pripadati družbi, ki je močnejša od vsote posameznic in posameznikov v njej. In navsezadnje pomeni zmernost, ki vse doslej našteto povezuje v civilizacijsko ravnotežje in nas varuje pred različnimi odkloni, ki so tragično zaznamovali našo preteklost," je v poslanici na Televiziji Slovenija dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Predsednica republike je ob tem poudarila, da smo ljudje skupnost. "Smo družine, prijatelji, sosedi, krajani, državljanke in državljani, Evropejke in Evropejci. Že skoraj osemdeset let smo združeni narodi sveta, ker kljub razlikam med nami čutimo in razumemo, da nismo in ne moremo biti sami."

Tako se po predsedničinih besedah tudi od leta 2024 poslavljamo kot del skupnosti. "Čeprav smo si med seboj različni, vsi pripadamo Sloveniji, ki ji ponosno in ljubeče lahko rečemo, da je naša. Smo čuječi in razumemo, da biti del skupnosti, domače in mednarodne, pomeni biti odgovoren ljudem," je poudarila.

Državljane pozvala, da si podajo roke

Ob prazničnih večerih, ki prinašajo optimizem in pričakovanje, je državljane pozvala, da si podajo roke in osmislijo, da so del skupnosti. Ta je močna, vplivna in sočutna toliko, kolikor pogumni in zreli smo ljudje, je poudarila.

V leto 2025, ko bo minilo 80 let od konca druge svetovne vojne, pa se je ozrla z željo, da bi bilo to leto miru in življenja. "To bi bilo spoštljivo do milijonov ljudi, ki v senci človečnosti tudi danes izgubljajo življenja zaradi brezbrižnosti do tega, kar pomeni biti del skupnosti," je prepričana Pirc Musar.

Vrednote, ki gradijo skupnost, ki povezujejo in prihajajo od ljudi za ljudi, da skupaj ustvarjajo okolje, kjer je prijetno živeti in v katerem vsi napredujejo v dobrem, ustvarjajo pogumne bisere, kakršen je bila letos preminula humanitarka Anita Ogulin in zaradi katerih je skupnost močnejša, je poudarila predsednica.