Sobota, 1. 11. 2025, 14.52
23 minut
Pirc Musar na pogovore v Novo mesto #video
Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes obiskala Novo mesto in v luči nasilne smrti Novomeščana pred tednom dni opravila pogovore s predstavniki lokalnih oblasti, med drugim z županom Gregorjem Macedonijem. V poklon umrlemu Alešu Šutarju in vsem žrtvam nasilja pa je prižgala svečo.
Pred tednom dni je v Novem mestu po napadu umrl Novomeščan Aleš Šutar. Dejanja je osumljen pripadnik romske skupnosti, kar je še zaostrilo odnose med romskim in neromskim prebivalstvom v tej občini in regiji, od koder že dalj časa prihajajo opozorila o naraščajoči varnostni problematiki.
Predsednica Pirc Musar se je v okviru obiska sestala z županom Mestne občine Novo mesto Macedonijem in predsednikom Krajevne skupnosti Bučna vas Milanom Tramtetom.
Nataša Pirc Musar in Gregor Macedoni Nataša Pirc Musar in Milan Tramte
Pred Mladinskim klubom DNŠ LokalPatriot, kjer se je zgodil omenjeni napad, je predsednica prižgala svečo v poklon umrlemu Alešu Šutarju.
"Prižig sveče simbolizira poklon in spomin na vse žrtve, ki so v Sloveniji izgubile življenje zaradi nasilja," so ob napovedi dogodka zapisali v predsedničinem uradu.