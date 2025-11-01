Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sobota,
1. 11. 2025,
14.52

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Aleš Šutar pogovori sveča 1. november Novo mesto obisk Nataša Pirc Musar

Sobota, 1. 11. 2025, 14.52

23 minut

Pirc Musar na pogovore v Novo mesto #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes obiskala Novo mesto in v luči nasilne smrti Novomeščana pred tednom dni opravila pogovore s predstavniki lokalnih oblasti, med drugim z županom Gregorjem Macedonijem. V poklon umrlemu Alešu Šutarju in vsem žrtvam nasilja pa je prižgala svečo.

Pred tednom dni je v Novem mestu po napadu umrl Novomeščan Aleš Šutar. Dejanja je osumljen pripadnik romske skupnosti, kar je še zaostrilo odnose med romskim in neromskim prebivalstvom v tej občini in regiji, od koder že dalj časa prihajajo opozorila o naraščajoči varnostni problematiki.

Predsednica Pirc Musar se je v okviru obiska sestala z županom Mestne občine Novo mesto Macedonijem in predsednikom Krajevne skupnosti Bučna vas Milanom Tramtetom

Nataša Pirc Musar in Gregor Macedoni | Foto: STA Nataša Pirc Musar in Gregor Macedoni Foto: STA Nataša Pirc Musar in Milan Tramte | Foto: STA Nataša Pirc Musar in Milan Tramte Foto: STA

Pred Mladinskim klubom DNŠ LokalPatriot, kjer se je zgodil omenjeni napad, je predsednica prižgala svečo v poklon umrlemu Alešu Šutarju.

Nataša Pirc Musar, predsednica, obisk, Novo mesto, sveča, pogovori | Foto: STA Foto: STA Nataša Pirc Musar, predsednica, obisk, Novo mesto, sveča, pogovori | Foto: STA Foto: STA

"Prižig sveče simbolizira poklon in spomin na vse žrtve, ki so v Sloveniji izgubile življenje zaradi nasilja," so ob napovedi dogodka zapisali v predsedničinem uradu.

Nataša Pirc Musar
Novice Pirc Musar po srečanju z Golobom: Uporaba vojske mora biti zadnji in ne prvi ukrep
Nataša Pirc Musar
Novice Pirc Musar po smrtonosnem napadu zahteva sklic izredne seje DZ #video
Aleš Šutar pogovori sveča 1. november Novo mesto obisk Nataša Pirc Musar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.