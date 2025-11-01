Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes obiskala Novo mesto in v luči nasilne smrti Novomeščana pred tednom dni opravila pogovore s predstavniki lokalnih oblasti, med drugim z županom Gregorjem Macedonijem. V poklon umrlemu Alešu Šutarju in vsem žrtvam nasilja pa je prižgala svečo.

Pred tednom dni je v Novem mestu po napadu umrl Novomeščan Aleš Šutar. Dejanja je osumljen pripadnik romske skupnosti, kar je še zaostrilo odnose med romskim in neromskim prebivalstvom v tej občini in regiji, od koder že dalj časa prihajajo opozorila o naraščajoči varnostni problematiki.

Predsednica Pirc Musar se je v okviru obiska sestala z županom Mestne občine Novo mesto Macedonijem in predsednikom Krajevne skupnosti Bučna vas Milanom Tramtetom.

Nataša Pirc Musar in Gregor Macedoni Foto: STA Nataša Pirc Musar in Milan Tramte Foto: STA

Pred Mladinskim klubom DNŠ LokalPatriot, kjer se je zgodil omenjeni napad, je predsednica prižgala svečo v poklon umrlemu Alešu Šutarju.

Foto: STA Foto: STA

"Prižig sveče simbolizira poklon in spomin na vse žrtve, ki so v Sloveniji izgubile življenje zaradi nasilja," so ob napovedi dogodka zapisali v predsedničinem uradu.