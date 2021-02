Pijan povzročil nesrečo in poskušal pobegniti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so včeraj nekaj čez 20. uro v Podkraju pri Velenju obravnavali prometno nesrečo. Povzročitelj je po trčenju s kraja odpeljal, ne da bi se ustavil. Voznika so kmalu zatem izsledili v Velenju. Preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal, da je imel 1,2 promila alkohola v krvi.

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je policija sinoči po 20. uri obravnavala prometno nesrečo, v kateri je nastala materialna škoda. Kot pojasnjujejo pristojni, je do nesreče prišlo, ker je povzročitelj vozil v nasprotni smeri vozišča. Po trčenju pa je odpeljal naprej, ne da bi se ustavil. "S pomočjo drugega udeleženca, ki se je po trčenju odpeljal za njim in nas obveščal, smo ga kmalu po nesreči izsledili v Velenju," ob tem dodajajo policisti.

Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel voznik 1,2 promila alkohola v krvi. Policija mu bo izdala obdolžilni nalog. "Ker se je brez upravičenega razloga nahajal izven svoje občine bivališča, smo mu izdali še plačilni nalog zaradi kršenja določil Zakona o nalezljivih boleznih," so še sporočili s celjske policijske uprave.