Petrol znižuje cene električne energije in zemeljskega plina

Petrol je z decembrom znižal cene električne energije za male poslovne odjemalce, januarja 2025 pa bo znižal tudi cene dobave zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce. Ta korak, ki vključuje v povprečju 18 odstotkov nižje cene elektrike za male poslovne odjemalce in do 14,6 odstotka nižje cene zemeljskega plina za male poslovne odjemalce in gospodinjstva, je odziv na spremembe v obračunavanju omrežnine ter na potrebe odjemalcev v času višjih zimskih stroškov.

Foto: Petrol

V povprečju za 18 odstotkov nižje cene elektrike za male poslovne odjemalce

Male poslovne odjemalce definiramo kot odjemalce električne energije na nizkonapetostnem omrežju z močjo priključitve do 43 kilovatov. Mednje sodijo na primer lastniki pisarn, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter drugih manjših poslovnih obratov.

Odjemalci električne energije, ki spadajo v to skupino, so od 1. decembra 2024 naprej deležni naslednjih nižjih cen: visoka tarifa (VT): 0,14195 €/kWh brez DDV (znižanje za 15,48 %),

0,14195 €/kWh brez DDV (znižanje za 15,48 %), mala tarifa (MT): 0,11995 €/kWh brez DDV (znižanje za 21,06 %),

0,11995 €/kWh brez DDV (znižanje za 21,06 %), enotna tarifa (ET): 0,13195 €/kWh brez DDV (znižanje za 17,51 %).

S tem ukrepom Petrol odgovarja na specifične potrebe malih podjetnikov, ki jih nova metodologija obračunavanja omrežnine neposredno prizadene. Medtem ko so gospodinjski odjemalci zaščiteni z reguliranimi cenami, ki veljajo do konca februarja 2025, ukrepi države ne zajemajo poslovnih subjektov. To pomeni, da ti nosijo polno breme višjih stroškov energije. Znižanje cen elektrike za male poslovne odjemalce je pomemben korak k zagotavljanju stabilnosti njihovega poslovanja.

Do 14,6 odstotka nižja cena plina

S 1. januarjem 2025 bo Petrol znižal tudi cene zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce. Novi cenik vključuje naslednje znižane cene: gospodinjski odjemalci: 0,05057 €/kWh brez DDV (znižanje za 14,6 %),

0,05057 €/kWh brez DDV (znižanje za 14,6 %), mali poslovni odjemalci: 0,05148 €/kWh brez DDV (znižanje za 13,8 %).

Med male poslovne odjemalce zemeljskega plina sodijo podjetja z letno porabo do deset tisoč standardnih kubičnih metrov.

Petrol se zaveda, da spremembe v sistemu obračunavanja omrežnine in zimski meseci prinašajo dodatne finančne obremenitve. Z znižanjem cen električne energije in zemeljskega plina si podjetje prizadeva za konkurenčne in dostopne pogoje ter podporo odjemalcem v času, ko je njihova poraba energije največja.

