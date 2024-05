Petrol v prvem četrtletju posloval slabše

"V Sloveniji se spopadamo z regulacijo cen, ki marže na nekatere naftne derivate postavlja na nesprejemljivo nizko raven, ki je obenem daleč najnižja v EU. Tako določena regulirana marža ne zadošča za pokrivanje stroškov rednega poslovanja z gorivi in derivati ter posledično ogroža prilagajanje zahtevam evropskega zelenega dogovora," je ob objavi četrtletnih poslovnih rezultatov poudaril predsednik uprave družbe Petrol Sašo Berger.

Težje do izpolnitve strateških ciljev

Nadaljevanje trenutne regulacije cen energentov, brez upoštevanja tržnih razmer ter sedanjih in prihodnjih stroškov energetske tranzicije, po njegovih besedah močno otežuje njihovo sposobnost izpolnjevanja strateških ciljev ter investiranja v razvojne projekte energetske tranzicije.

"S tem se nenazadnje ogroža tudi izpolnjevanje nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Potrebujemo takojšnjo prilagoditev maržne politike, ki bo evropsko primerljiva in bo omogočila nadaljnje naložbene aktivnosti skupine Petrol, ki je, kot ena najpomembnejših energetskih skupin v regiji, strateško zavezana k zelenemu prehodu," so Bergerja povzeli v sporočilu, ki so ga objavili na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Krive predvsem nižje prodajne cene energentov

Padec prihodkov je nastal predvsem zaradi nižjih prodajnih cen energentov na spot in terminskih trgih, so pojasnili pri Petrolu. S prodajo trgovskega blaga in storitev so ustvarili 138 milijonov evrov prihodkov, kar je 17 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, pri čemer večino dosežene rasti pripisujejo dobremu poslovanju na tujih trgih.

Za letos skupina Petrol načrtuje prihodke od prodaje v višini 5,8 milijarde evrov, kosmati poslovni izid v višini 705,6 milijona evrov, EBITDA v višini 304,6 milijona evrov in čisti dobiček v višini 156,5 milijona evrov. A kot so poudarili, nepremišljeni posegi regulatorjev v cenovno politiko lahko ob koncu leta povzročijo odstopanje poslovnih rezultatov od zastavljenih ciljev, ki bi jih sicer v normalnem poslovnem okolju do konca leta še vedno lahko dosegli.

Kritični so do predloga nove vladne uredbe, ki je trenutno v javni obravnavi in ne predvideva spremembe najvišje dovoljene marže, obenem pa, kot so zapisali, z dodatnimi spremembami v smislu periodičnosti izračunavanja maloprodajne cene predvideva dodatne operativne stroške ter z logističnimi tveganji ogroža redno oskrbo z nafto in naftnimi derivati.

"Ukrep skupino Petrol, ki je ena najpomembnejših energetskih skupin v regiji, zavira pri organski rasti in konkurenčnem razvoju na širšem regijskem območju. Zato takšna politika ne more biti niti v interesu družbe niti v interesu Republike Slovenije, kot največjega posamičnega lastnika," je ob tem dejal Berger.