Petrol s Foksi kozarčki za štipendije mladih športnikov

Petrol se je projektu #vednopodpiraj DOBER NAMEN pridružil z akcijo prodaje Foksi kozarcev, prek katere bo od vsakega nakupa enega izmed njih 0,50 evra namenil projektu Športnih štipendij pri OKS. Petrol se je akciji pridružil kot član olimpijske družine in na kozarčke, ki so slovenski proizvod, natisnil maskoto Olimpijskega komiteja Slovenije, lisjaka Foksija v šestih različnih športnih panogah.

Kaja Juvan in Jan Škrjanc, mlada ambasadorja Petrolove akcije

Maskota OKS, lisjak Foksi, je tisti, ki krasi kozarčke, ki jih je od 1. aprila do 31. maja mogoče kupiti na Petrolovih servisih po Sloveniji, športnika Kaja Juvan in Jan Škrjanc pa sta mlada ambasadorja Petrolove akcije #vednopodpiraj DOBER NAMEN. Kaja Juvan je perspektivna igralka tenisa, aktualna mladinska olimpijska prvakinja, Jan Škrjanc pa mladi triatlonec, ki si počasi, a vztrajno gradi kariero vrhunskega športnika. Kaja, Jan in Foksi so zmagovalni trio, ki bodo z vašo pomočjo pomagali našim športnikom do uresničitve olimpijskih sanj!

Projekt Športnih štipendij Olimpijskega komiteja Slovenije

OKS-ZŠZ s štipendijami dijakom in študentom športnikom pomaga pri njihovem športnem razvoju na poti proti svetovnemu vrhu. Ob tem spodbuja njihovo izobraževanje v obdobju gradnje športne kariere ter spodbuja razvoj po koncu profesionalnega športnega udejstvovanja. V sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacijo za šport slovenske športnike in športnice spodbujajo že vse od leta 1999, ko so podelili prvih 71 štipendij. Danes jo prejema 231 športnikov iz 43 športnih panog.

Mladi športniki in športnice lahko sanje uresničijo le, če vsi verjamemo vanje. Zato je pomembno, da tudi mi verjamemo v njihove sanje ter njihovo (in našo) športno prihodnost podpremo že danes. Obiščite enega izmed Petrolovih servisov ter z nakupom enega, treh ali celega seta Foksi kozarcev prispevajte 0,50 evra za športne štipendije Olimpijskega komiteja Slovenije!

