Peterica intelektualcev predlaga dve koaliciji: v obeh bi bili SDS in NSi #video

Peterica intelektualcev je pred petkovim glasovanjem o Marjanu Šarcu za mandatarja na poslance in javnost naslovila odprto pismo, v katerem podaja alternativna predloga oblikovanja nove vlade. Predlaga dve različici velike razvojne koalicije in reformne vlade, ki bi jo koordinirala politično nevtralna oseba, v njej pa bi bili tudi SDS in NSi.

Odprto pismo so podpisali Peter Jambrek, Dimitrij Rupel, Romana Jordan, Matej Avbelj in Tomaž Zalaznik.

1. predlog: vsi, razen Levice in DeSUS

Po njihovem prvem predlogu bi se oblikovala t. i. velika sredinska koalicija, v kateri bi bile SD, LMŠ, SMC, SAB, SDS, NSi in SNS. Omenjene stranke bi imele v DZ skupaj 74 glasov, pri čemer bi 38 glasov prispevala leva, 36 pa desna sredina.

2. predlog: sredinski trojček plus SDS in NSi

Po drugem predlogu pa bi oblikovali t. i. razvojno sredinsko koalicijo, v kateri bi bile LMŠ, SMC, SAB, SDS in NSi. Takšna koalicija bi imela v DZ 60 glasov, od katerih bi jih 32 prispevala desna, 28 pa leva sredina.

Koordinator, ki bi bil sprejemljiv za vse

Obe vladi bi po predlogu kot "posrednik, pogajalec in usmerjevalec koordinirala politično nevtralna osebnost, ki bi ji izkazali zaupanje nosilci slovenskega političnega sestava". Osrednji vzvod vodenja države bi sicer predstavljal kolegij predsednika vlade, v katerem bi bili poleg predsednika vlade še podpredsednik za gospodarstvo, podpredsednik za državotvorne resorje, podpredsednik za javne službe, minister za finance in sekretar vlade.

Po mnenju podpisnikov pisma bi bila takšna vlada uravnotežena, stabilna in operativna, kar pa po njihovem prepričanju ni mogoče trditi za vlado, ki naj bi jo v sodelovanju z Levico oblikovalo pet levosredinskih strank pod vodstvom Šarca. Takšna vlada "ne bo stabilna, uravnotežena, razvojna in reformna", v pismu, ki ga je v celoti objavil Portal Plus, ugotavlja pet podpisanih intelektualcev - Jambrek, Rupel, Jordanova, Avbelj in Zalaznik.

Prepričani so, da bo Šarčeva vlada, ki se nakazuje, "politično pristranska, retrogradna, reformno, razvojno in projektno neučinkovita ter po večinskih ocenah političnih poznavalcev kratkotrajna". Prav tako po njihovem prepričanju kot ena od skrajno levih vlad ne bo sposobna vzpostaviti za Slovenijo vzdržnih prijateljskih odnosov z vladami sosednjih držav, pa tudi z vladami osrednjih držav EU in ZDA kot voditeljico evroatlantske obrambne zveze.