Pet nasvetov za ugodno nakupovanje

Trgovci večkrat ponujajo blago po ugodnejši ceni. Spremljajte njihove kataloge in akcije v trgovinah, da ne zamudite ugodnih nakupov.

V lovu za ugodnimi cenami bodite pozorni tudi na ponudbo v letakih in kupone, ki vam prinašajo popuste. Tako si lahko privoščite več.

Trgovci imajo običajno določene dneve, ko ponujajo popuste na celoten nakup ali posamezne izdelke. Sledite jim v trgovinah, na spletu ter družbenih omrežjih, da ne zgrešite ugodnih cen.

Številni trgovci ponujajo svoje kartice zvestobe, na katerih zbirate točke oziroma popuste. Ponekod pri nakupu dobite (tudi) nalepke, ki jih zbirate in nato unovčite popust na določene izdelke ali celoten znesek nakupa.

Tako imenovani generični izdelki so navadno cenejši od preostalih, vendar se lahko kljub temu pohvalijo s kakovostjo, zato se njihov nakup res izplača. Mnoge med njimi proizvajajo priznani proizvajalci, med katerimi so tudi številni slovenski.

Ali ste vedeli, da vam v Sparu ni treba izbirati med kakovostjo in ugodno ceno, saj z izdelki iz Sparove linije S-BUDGET dobite oboje?

Izdelki S-BUDGET so preverjeno kakovostni in najugodnejši v Sparu. Spar Slovenija sodeluje s priznanimi slovenskimi in tujimi inštituti, ki preverjajo kakovost izdelkov. To sicer že v procesu proizvodnje redno izvajajo tudi Sparovi dobavitelji. Številni izdelki S-BUDGET so od strokovnjakov za senzorično preverjanje na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani prejeli senzorično oceno »odlična kakovost«. Izbirate lahko med več kot 500 živilskimi in neživilskimi izdelki. Prepričajte se sami!