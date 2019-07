Pahor z Erdoganom o nezakonitih migracijah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik republike Borut Pahor se je danes v Sarajevu na bilateralnem srečanju sestal s predsednikom Turčije Recepom Tayyipom Erdoganom. Osrednja tema pogovora je bilo vnovično povečanje nezakonitih migracij po tako imenovani balkanski poti, so sporočili iz urada predsednika.

Dodali so, da je Pahor turškega sogovornika obvestil o porastu števila nezakonitih prehodov na slovensko-hrvaški meji, Erdogan pa Pahorja o turških načrtih o štirih milijonih beguncev, za katere skrbi uradna Ankara, Evropska unija pa po besedah turškega predsednika ne izpolnjuje pogodbenih finančnih obveznosti v celoti.

Pogovor o dvostranskih odnosih med Slovenijo in Turčijo

Oba predsednika sta tudi izrazila zaskrbljenost zaradi morebitnega varnostnega poslabšanja na Bližnjem vzhodu in dejala, da upata na diplomatsko rešitev vprašanja iranskega spoštovanja jedrskega dogovora.

Govorila sta tudi o dvostranskih odnosih med Slovenijo in Turčijo ter soglašala, da je še veliko priložnosti za nadaljevanje, poglabljanje in razvijanje političnega dialoga in gospodarskega sodelovanja tako z investicijami turških vlagateljev v Sloveniji kot slovenskimi v Turčiji.

Pahor se je z Erdoganom sestal pred delovno večerjo v okviru vrha Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP) v Sarajevu. Slovenski predsednik se je za udeležbo na vrhu SEECP odločil zaradi okrepljenega dialoga z vsemi voditelji držav Zahodnega Balkana in kot izraz podpore Bosni in Hercegovini, so še sporočili iz urada predsednika republike.

Slovenski predsednik na delovni večerji v Sarajevu

Bosna in Hercegovina s srečanjem več voditeljev iz regije končuje predsedovanje Procesu sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP). A na dvodnevnem vrhu bo le nekaj voditeljev držav v regiji, Kosovo in Albanija pa nanj sploh ne bosta poslala predstavnikov.

Vrh bodo začeli z delovno večerjo, sklenil pa se bo v torek s plenarnim zasedanjem in sprejetjem sklepne izjave na Jahorini.

Na tokratnem vrhu SEECP ne bo običajne primopredaje dolžnosti prihodnji predsedujoči, saj predstavnikov Kosova ne bo v BiH. Priština se je za bojkot vrha odločila, ker ni zadovoljna z načinom, na katerega njene predstavnike obravnavajo oblasti BiH.

Pahor se bo sicer delovne večerje v Sarajevu udeležil v okviru okrepljenega dialoga z voditelji držav Zahodnega Balkana, zlasti z BiH, v obdobju po evropskih volitvah, ko bo z imenovanjem nove Evropske komisije začrtana morebitna strategija širitve EU v prihodnjih petih letih.