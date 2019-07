Pahor: Spremembe financiranja zasebnih šol so lahko še vedno neustavne #video

Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel predstavnike civilnih iniciativ Bogatimo šolstvo in Združeni starši, ki združujeta starše otrok iz zasebnih šol in vrtcev. Pri tem je ocenil, da obstaja tveganje, da bi ustavno sodišče predlagane spremembe financiranja zasebnih osnovnih šol ocenilo kot neustavne, so zapisali v predsednikovem uradu.

Pahor tveganje, da bi ustavno sodišče predlagane spremembe ocenilo kot neustavne, ocenjuje glede na mnenji službe vlade za zakonodajo in zakonodajno-pravne službe DZ, ki sta na predlog podali številne pripombe. Ker obstaja tveganje, da bodo spremembe ocenjene kot neustavne, Pahor tudi meni, da bi bilo "v vzajemno korist zagovornikov in nasprotnikov predlagane novele, da se njihov dialog okrepi še pred dokončnim odločanjem v državnem zboru". Zavzel se je tudi za nadaljevanje in poglobitev strpnega in vsebinskega dialoga o tem vprašanju.

Predstavnikom obeh civilnih iniciativ, ki so izrazili nestrinjanje s predlaganimi spremembami, je Pahor sicer povedal, da je zaradi dostopnosti in kakovosti zagovornik javnega šolstva, "meni pa, da desetkrat manj zasebnih osnovnih šol od evropskega povprečja ne ogroža javnega šolstva, temveč je dobrodošlo dopolnilo vzgojno-izobraževalnemu sistemu, ki poleg vsega zagotavlja tudi svobodo izbire in vključuje zasebno pobudo v razvoj šolstva", so še sporočili iz njegovega urada.

Odbor prižgal zeleno luč

Foto: Bor Slana Odbor DZ za izobraževanje je namreč v ponedeljek dal zeleno luč predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, po katerem bi država obvezni del javnega programa v zasebnih osnovnih šolah financirala v celoti, razširjenega dela javnega programa pa ne bi več financirala (trenutno oba dela financira 85-odstotno). Pri tem zasebne osnovne šole opozarjajo, da bo to poslabšalo njihov položaj.

V izjavi, ki se sicer dotika več aktualnih tem, so se na sprejemanje novele danes oglasili v Komisiji pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci in predlagano rešitev označili za neustavno. Kot so zapisali, "več let trajajoči prezir odločbe ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih šol, kakor tudi neustavna 'rešitev', ki jo oblast ponuja zdaj, opozarjata, da naša država še ni pravna v polnem pomenu besede; državljani nismo enakopravni, če se pravica deli po ideoloških merilih".

Pikalo: Storjen je pomemben korak k uresničevanju odločbe ustavnega sodišča

Na drugi strani je minister za izobraževanje Jernej Pikalo v izjavi medijem izrazil zadovoljstvo s ponedeljkovo potrditvijo novele na odboru. Kot je dejal, je bil s tem narejen pomemben korak naprej k uresničevanju odločbe ustavnega sodišča.

Ker ključni člen, ki govori o odstotkih financiranja javnega programa na ponedeljkovi seji odbora ni bil spremenjen, nanj v nadaljnjem parlamentarnem postopku več ni mogoče vlagati dopolnil. Tako je na strankah bolj ali manj le še odločitev, ali na plenarni seji podprejo tako predlagano rešitev financiranja ali jo zavrnejo.

Foto: STA

Nekateri o glasovanju še skrivnostni

V nekaterih koalicijskih strankah so glede glasovanja o predlogu zakona še skrivnostni. V SMC, ki se je na odboru vzdržala, bodo odločitev sprejeli prihodnji teden. Če bodo sicer vse stranke glasovale tako, kot so na odboru, bo DZ zakon z minimalno večino na koncu najverjetneje potrdil.

Če se bo to zgodilo, pa ni izključena možnost veta, več o tem pa naj bi bilo znano po sredini seji DS. V tem primeru bi DZ o predlogu moral odločati ponovno in zbrati 46 glasov.