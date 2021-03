Pahor v BiH napovedal donacijo cepiva proti covid-19

Predsednik republike Borut Pahor na delovnem obisku v Bosni in Hercegovini. Novinarska konferenca po srečanju s predsedujočim predsedstvu BiH Miloradom Dodikom ter članoma predsedstva Željkom Komšićem in Šefikom Džaferovićem.

Predsednik republike Borut Pahor je danes med obiskom v BiH napovedal donacijo 4800 odmerkov cepiva proti covid-19, ki bo v to državo dostavljeno prihodnji teden. Predsedujoči predsedstvu BiH Milorad Dodik je dejal, da je "prijateljska in solidarna" Slovenija s tem znova izkazala podporo BiH.

Pahor je s člani predsedstva BiH – to sta poleg Dodika še Željko Komšić in Šefik Džaferović – govoril tudi o približevanju BiH Evropski uniji, pripravah na vrh procesa Brdo-Brioni, nezakonitih migracijah in vojaški prisotnosti Slovenije v BiH, so sporočili iz urada predsednika republike, navaja STA.

Obisk je dokaz, kako pomembna sta BiH in Zahodni Balkan za Slovenijo

V izjavi za medije je Pahor dejal, da je današnji delovni obisk njegova prva pot v tujino po drugem valu novega koronavirusa, kar dokazuje, kako pomembna sta BiH in Zahodni Balkan za Slovenijo. Spregovoril je tudi o pripravah na vrh procesa Brdo-Brioni, ki ga bo konec marca ali v prvi polovici aprila priredil v Sloveniji – takoj ko bodo epidemiološke razmere to omogočale, poroča STA.

"Evropa ne bo celovita brez širitve na Zahodni Balkan"

Ponovil je, da bo Slovenija vedno zagovarjala evropsko perspektivo Zahodnega Balkana in to bo tudi osrednja tema vrha procesa Brdo-Brioni. Širitev EU je geopolitično vprašanje in Evropa ne bo celovita brez širitve na Zahodni Balkan, je poudaril Pahor. "Slovenija je bila in bo ostala zaveznica širitve EU na Zahodni Balkan. To bo tudi ena izmed tem, ki jih bo imela Slovenija na mizi v času predsedovanja (Svetu EU). Širitev čutimo kot dolžnost in priložnost, to lahko Slovenija prispeva Evropski uniji," je še dejal po navedbah STA.

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil delovni obisk v BiH, na katerem ga spremlja obrambni minister Matej Tonin, nadaljuje v vojaški bazi Butmir. Tam se bo srečal s poveljnikom mirovne misije EU v BiH Eufor generalmajorjem Alexandrom Platzerjem in s poveljnikom Natovega poveljstva v Sarajevu generalbrigadirjem Ericom Folkestadom. Obisk bo sklenil s srečanjem s pripadnicami in pripadniki Slovenske vojske na mednarodni misiji Eufor Althea, poroča STA.