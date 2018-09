Pahor uradno sprejel novega predsednika DZ Židana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik republike Borut Pahor je danes v Vili Podrožnik uradno sprejel novoizvoljenega predsednika DZ Dejana Židana. Kot so po srečanju sporočili iz Pahorjevega urada, sta se predsednika pogovarjala o vprašanjih, ki zahtevajo njuno sodelovanje. Zavzela sta se tudi za nadaljevanje tradicije letnega sestanka predsednikov države, DZ, vlade in DS.

Pahor je dan pred začetkom posvetovanj z vodji poslanskih skupin o novem guvernerju Banke Slovenije menil, da bi bilo dobro, če bi lahko za guvernerja predlagal nekoga, ki bo imel potrebno podporo državnega zbora. "V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bi morali glasovanje o guvernerju ponoviti v času, ko se bo že začel postopek za izbiro novega ustavnega sodnika. Kmalu zatem pa bo moral državnemu zboru predlagati tudi kandidata za varuha človekovih pravic," so navedli v Pahorjevem uradu.

Dodali so, da sta se predsednika strinjala, da je v tej luči "toliko bolj nujno in koristno njuno medsebojno sodelovanje ter okrepljeno sodelovanje predsednika republike in vodij poslanskih skupin".