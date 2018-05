Pahor: Slovenija potrebuje Slovensko vojsko

Predsednik republike Borut Pahor se je pred dnevom Slovenske vojske zavzel za celovito prenovo in okrepitev sistema nacionalne varnosti. Prihodnja vlada bo morala takoj sprejeti nekaj kratkoročnih ukrepov, je dejal. Hkrati pa zatrdil, da "Slovenija Slovensko vojsko potrebuje" in da jo imajo ljudje radi. "Na našo vojsko smo ponosni," je dejal.

Predsednik je v nagovoru na osrednji slovesnosti pred torkovim praznikom Slovenske vojske na Brdu pri Kranju opozoril, da je varnost "postala kompleksna zadeva", ki potrebuje strokoven in večplasten pristop. Svet je varnostno bolj ranljiv, krepi se negotovost in s tem povezano vznemirjenje. ''Krepi se geopolitika," je dejal Pahor.

Slovenija se bo morala temu prilagoditi. "Na ravni države ni mogoče reagirati drugače kot okrepiti sistem nacionalne varnosti," se je zavzel Pahor. Treba bo "celovito prenoviti in okrepiti celoten sistem nacionalne varnosti, od vojske do policije, prek obeh obveščevalnih služb do civilne zaščite". Prihodnja vlada po njegovem mnenju "ne bo smela odlašati s pripravo strateškega odziva na geopolitične in varnostne razmere v našem in mednarodnem okolju".

"Posodobitev sistema nacionalne varnosti je neodložljiva in takojšnja naloga nove vlade in celotne državne politike," je poudaril predsednik republike.

"Ni razlogov za strah ljudi"

Slovenija po besedah vrhovnega poveljnika obrambnih sil potrebuje "dobro oboroženo, dobro pripravljeno in operativno Slovensko vojsko, ki je sposobna brezhibno sodelovati v mednarodnih misijah po svetu, sodelovati v Severnoatlantskem zavezništvu in zagotoviti vojaško obrambo domovine".

Foto: STA "Slovenija sicer ni vojaško ogrožena, vendar pa je res tudi to, da je spoznanje o tem običajno prepozno za pravočasno ukrepanje," je opozoril predsednik.

"Ni razlogov, da bi kakorkoli strašili ljudi glede varnostnih vprašanj. Vendar tudi ni nobenih razlogov, da bi jih zavajali in tolažili s trenutnimi razmerami, ki ilustrirajo Slovenijo kot varno državo," je še izjavil.

Zavzel se je predvsem za okrepitev obrambnega proračuna. Vendar pa zgolj dodaten denar po njegovem mnenju ne bo dovolj. "Sama zagotovitev proračunskih sredstev v prihodnjih letih bo manj težavna naloga od inteligentne razporeditve njegove porabe za varnostne potrebe," je menil Pahor.

Zavzel se je za zvišanje plač

Vendarle se je zavzel tudi za zvišanje plač zaposlenim v varnostnih strukturah države, od vojske in policije do obveščevalnih služb. To bi lahko rešili s posebnim sistemskim zakonom o financiranju nacionalne varnosti, je predlagal.

Čeprav je kot vrhovni poveljnik pred dobrim mesecem ocenil, da je pripravljenost Slovenske vojske za delovanje v vojni ostala nezadostna, za delovanje v miru pa je dobra, je predsednik danes poudaril, da je to "pripomoglo k streznitvi odločevalcev o razvoju vojske". Zdaj sta bistveno bolj izostrena odgovornost in pripravljenost za ukrepanje, je prepričan.

Ne glede na to pa po oceni predsednika Pahorja "Slovenska vojska odlično opravlja svoje naloge v tujini in pomembno prispeva k ugledu naše države". "Sodeluje s policijo pri varovanju državne meje, priskoči na pomoč ljudem v primeru hujših naravnih in drugih nesreč," je poudaril.

Tudi zato je Slovenska vojska med Slovenci dobro zapisana "in jo imajo za svojo", je še ocenil Pahor. "Na svojo vojsko se zanesemo. Na našo vojsko smo ponosni," je še dodal.