Pahor pripravil sprejem ob 30. obletnici sprejetja ustavnih amandmajev

Ob 30. obletnici sprejetja 81 ustavnih dopolnil, ki so precej spremenila takratno slovensko socialistično ustavo in med drugim potrdila pravico Slovencev do samoodločbe, so na današnjem sprejemu pri predsedniku republike Borutu Pahorju izpostavili pomen dopolnil za nadaljnje demokratične procese v Sloveniji.

"Današnje srečanje je priložnost, da se ponovno opozori na vsebino in vlogo sprejetih dopolnil na procese demokratičnih sprememb v Sloveniji in nadaljnje odločitve o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije," je v nagovoru poudaril predsednik takratne slovenske skupščine in predsednik ustavne komisije, ki je pod njegovim vodstvo pripravila predloge ustavnih dopolnil, Miran Potrč.

Prav tako je današnja obletnica po njegovih besedah priložnost, da se strokovno in politično javnost motivira za objektivno vrednotenje teh odločitev v takratnih družbenih in političnih razmerah v Sloveniji, Jugoslaviji in tudi Evropi.

Svoje videnje dogodkov je predstavil tudi predsednik zakonodajno-pravne komisije takratne slovenske skupščine Tone Jerovšek. Kot je dejal, 81 dopolnil vidi kot prvi korak k svobodni demokratični družbi, nacionalni in državni suverenosti, pravni državi ter spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin.

"Dopolnila k ustavi so postavila pravne pogoje, po katerih smo lahko prešli v demokracijo in ustanovili lastno državo. V tem smislu je to unikaten spomenik modrosti slovenstva v tistih prelomnih časih," je poudaril tudi predsednik republike Borut Pahor. Vse državljane je pozval tudi h kritičnemu razmisleku o tem, kaj nam je uspelo doseči, po tudi o skupnih pogledih na prihodnost.

Sprejema so se udeležili tudi prvi predsednik republike Slovenije Milan Kučan, predsednik DZ Dejan Židan, ministri in številni poslanci ter drugi visoki gostje.