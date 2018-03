Pahor posredoval Brglezu kandidatno listo za tri člane sodnega sveta

Predsednik republike Borut Pahor je predsedniku DZ Milanu Brglezu danes posredoval kandidatno listo, na kateri so za tri člane sodnega sveta predlagani Damjan Možina, Andrej Rozman, Rok Svetlič, Andraž Teršek, Verica Trstenjak in Emil Zakonjšek, so sporočili iz Pahorjevega urada.

Pahor je presodil, da kandidati, ki so našteti po abecednem vrstnem redu, izpolnjujejo visoka strokovna merila in vzbujajo zaupanje za opravljanje te pomembne funkcije. Kot so še zapisali v uradu predsednika republike, je po njegovem posvetovanju z vodji poslanskih skupin "mogoče utemeljeno sklepati, da bodo poslanke in poslanci izmed predlaganih kandidatov izvolili tri nove člane sodnega sveta".

Volitve bodo 19. aprila

Julija bo potekel mandat šestim članom, med katerimi tri izvoli DZ na predlog predsednika republike. Na njegov javni poziv za zbiranje predlogov mogočih kandidatov je sicer prispelo 11 predlogov kandidatur. Preostale tri člane bodo izmed sebe izvolili sodniki s trajno sodniško funkcijo. Volitve bodo 19. aprila, roki za volilna opravila pa so začeli teči 26. februarja.

Sodni svet po zakonu o sodnem svetu, ki ga je lani sprejel DZ, sestavlja 11 članov. Pet članov na predlog predsednika republike izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov izvoli DZ, šest članov pa izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo. Pri tem DZ dva ali tri člane izvoli vsaka tri leta, sodniki pa vsaka tri leta po tri člane.