Pahor ostal brez svojih oblek

Danes preko Frankfurta v Berlin. Drama po prihodu v hotel. Ostal brez oblek in srajc. Nek neznani potnik na komercialni liniji ima precej dober okus. Na hitro sem si kupil nekaj zasilnega. Na falkonu se mi kaj takega verjetno ne bi zgodilo. / Via Frankfurt to Berlin. Total drama when we arrived to the hotel. Without my suits and shirts. An unknown passenger on a commercial flight had a pretty good taste. I quickly bought something for the evening event. With falcon, this probably wouldn’t have happened. #lostbaggage #newclothes #commercialflight #pahor #president #presidentpahor #slovenia

A post shared by Borut Pahor (@borutpahor) on Mar 12, 2018 at 10:05am PDT