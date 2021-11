Pahor ob dnevu Rudolfa Maistra pozval k dialogu in sodelovanju #foto

Predsednik republike Borut Pahor je v počastitev državnega praznika danes v predsedniški palači v Ljubljani priredil posebno slovesnost ter nagovoril državljanke in državljane. S slavnostnim nagovorom se mu bo pridružila predsednica Zveze društev general Maister Lučka Lazarev Šerbec, na slovesnost pa so bili vabljeni tudi predsednice in predsedniki vseh društev, ki tvorijo omenjeno zvezo.

Foto: Facebook

Borut Pahor je na slovesnosti dejal, da je Rudolf Maister kot intelektualec in vojak razumel, "da je treba združevati in povezovati. Samozavestno in odločno je pozival k enotnosti in sodelovanju za uresničevanje zastavljenih ciljev."

"V sebi je združeval odločnega in karizmatičnega častnika z dušo pesnika. To mu je dajalo notranjo moč in izjemno človeško uravnoteženost, ki zaznamuje malo ljudi. S svojimi dejanji je pustil neizbrisno sled v slovenski zgodovini," je še povedal Pahor.

Za obvladovanje krize je potreben dialog

Predsednik je na slovesnosti spomnil tudi na razmere, v kakršnih smo, in izpostavil, da je v tem času ključnega pomena dialog, ki ga žal, kot je dejal, premalo cenimo. "V tem času hude krize bi morali imeti intenzivne in iskrene poskuse dialoga - in ti ne uspejo vedno, vendar se je treba k temu nenehno vračati - da bi krepili vse mogoče poti sodelovanja, da bi okrepili občutek vzajemnosti in skupnosti."

"Če bo treba sprejemati take ukrepe, kot jih sprejemajo nekatere druge države, potem se mi zdi, da jih bomo mirno, razsodno, z dovolj razumevanja, brez uporov in celo nasilnih, razdiralnih reakcij zmogli samo, če se bomo pogovarjali in če bomo sodelovali. Stopimo skupaj, storimo vse, kar je potrebno, da bomo sprejemali morda težje odločitve od teh, ki jih danes, za obvladovanje zdravstvene in človeške krize," je pozval Pahor.

Kot običajno je pred predsedniško palačo postrojena častna straža garde Slovenske vojske.

Dan pred praznikom je predsednik Pahor položil venec k prenovljeni Maistrovi grobnici na mariborskem pokopališču Pobrežje. V Zvezi društev general Maister, mestu Maribor in družini Maister se strinjajo, da je z novo podobo groba ustrezneje počaščen spomin na to pomembno osebnost.

Foto: Facebook

Dan Rudolfa Maistra je državni praznik od leta 2005

General Rudolf Maister (1874-1934) je s svojimi borci ob koncu prve svetovne vojne, po razpadu avstro-ogrske monarhije, dosegel, da je velik del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške prišel pod slovensko oziroma jugoslovansko upravo. Bil je tudi pesnik, slikar in velik ljubitelj knjig.

Dan Rudolfa Maistra, 23. november, je slovenski državni praznik od leta 2005, ni pa dela prost dan.

Osrednja slovesnost je odpadla

Osrednja slovesnost ob letošnjem prazniku je bila predvidena v Kotljah na Koroškem, a kot so pojasnili v Zvezi društev general Maister, so jo bili zaradi epidemioloških razmer prisiljeni odpovedati.

Praznik zaznamujejo tudi drugod po Sloveniji

Šaleško društvo general Maister Velenje bo vsem osmošolcem v Šaleški dolini podarilo knjigo Gustava Šiliha Beli dvor/Nekoč je bilo jezero, saj je bil Šilih sodelavec generala Maistra. S tem projektom po navedbah velenjske občine krepijo domoljubno zavest, pospešujejo bralno pismenost in pripadnost šaleškemu prostoru.

V Škofji Loki pa bodo danes priredili okroglo mizo o Maistrovih borcih iz tega dela Slovenije. V Sokolskem domu na Mestnem trgu sta ob tej priložnosti na ogled razstavi Žirovci v bojih za slovensko severno mejo 1918-1919 in General Maister.