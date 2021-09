Pahor v ZDA: Narobe je bilo, da so Trumpu zaprli račun na Twitterju

S študenti prava so razpravljali o vlogi volitev v demokraciji, rastoči polarizaciji in vse večji vlogi sodišč pri reševanju volilnih sporov. "Mislim, da ni prav, da so družbena omrežja zaprla račune Donaldu Trumpu. Gre za svobodo izražanja," je glede vpliva družbenih omrežij na volitve opozoril Pahor.

"V življenju sem spoznal mnogo talentiranih ljudi, polnih znanja in tekmovalnosti, a najdalj pridejo tisti, ki so pogumni in imajo dovolj strasti, da se po padcu poberejo in poskusijo znova," je Pahor odgovoril na študentovo vprašanje o najpomembnejšem nauku, ki se ga je naučil v treh desetletjih delovanja v politiki.

Na fakulteti, ki jo je obiskal Pahor, je sicer gostujoči predavatelj tudi mariborski pravnik Jurij Toplak.

Koliko stane pot delegacije v New York?

Letošnjo celotno delegacijo Slovenije v New Yorku sestavljajo:

- Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije,

- dr. Anže Logar, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije,

- Boštjan Malovrh, veleposlanik, stalni predstavnik Republike Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku,

- Tone Kajzer, veleposlanik Republike Slovenije v Združenih državah Amerike,

- dr. Alja Brglez, vodja kabineta predsednika Republike Slovenije,

- dr. Smiljana Knez, svetovalka predsednika Republike Slovenije za zunanje zadeve,

- Špela Vovk, MA, svetovalka predsednika Republike Slovenije za komuniciranje in odnose z javnostmi,

- Igor Jukič, veleposlanik, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in mednarodno razvojno sodelovanje, MZZ,

- Jernej Müller, politični direktor, generalni direktor Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko, MZZ,

- Zarja Bregant, svetovalka v Kabinetu ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije in spremstvo.

Od desetih članov slovenske delegacije jih šest predstavlja urad predsednika republike. Za šest povratnih letalskih vozovnic je urad predsednika plačal 10.372,06 evra, so sporočili iz urada predsednika Republike Slovenije.

Člani predsedniške delegacije so potovali z redno letalsko linijo Air France na relaciji Benetke (Letališče Marco Polo)−New York City (Letališče JFK)−Benetke (Letališče Marco Polo). Nastanjeni so v štirizvezdničnem hotelu Kimberly v New Yorku. Celotni stroški bodo znani po koncu obiska.

Pred tremi leti številčnejša delegacija

Leta 2018 je delegacijo, ki se je odpravila na Generalno skupščino Organizacije združenih narodov, nastanitev stala 107.260,30 evra, s čimer se je obisk delegacije skoraj lahko kosal z obiskom urada takratnega predsednika Danila Türka, ki je samo za najem letala za dvodnevni obisk 13-članske delegacije v BiH odštel 89.100 evrov. Del je takrat pokril urad predsednika, to je 63.643 evrov, preostal del pa je pokrila vlada.

Da je bil strošek obiska leta 2018 tako visok, ni bil kriv najem letala ali nakup vozovnic, ampak predvsem zelo številčna delegacija, ki je z upoštevanjem varnostnikov in predstavnika protokola štela kar 18 oseb, od tega devet iz predsedniške delegacije. Takrat je bilo poleg predsedniškega kabineta in kabineta ministrstva za zunanje zadeve, prisotno tudi ministrstvo za zdravje pod vodstvom ministra Sama Fakina, ki pa ni bilo tako zapravljivo in je za prevoze odštelo le nekaj več kot petsto evrov na osebo.