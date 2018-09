Pahor izbira novega guvernerja

Predsednik republike Borut Pahor bo danes začel posvetovanja s poslanskimi skupinami o kandidatu za novega guvernerja Banke Slovenije. Na pogovor so danes vabljeni vodje poslanskih skupin SDS, LMŠ, SMC, Levica in DeSUS, preostali bodo pogovor opravili jutri. Predsednik republike mora ime kandidata v DZ poslati do 19. septembra.

V Vili Podrožnik se bodo tako danes zvrstili Danijel Krivec, Brane Golubović, Igor Zorčič, Matej Tašner Vatovec in Franc Jurša, v četrtek pa še vodje poslanskih skupin SD Matjaž Han, NSi Jožef Horvat, SAB Marko Bandelli in SNS Zmago Jelinčič Plemeniti ter poslanca narodnih skupnosti Felice Žiža in Ferenc Horvath.

Za zamenjavo Jazbeca pet kandidatov

Predsednik republike je kandidature za guvernerja začel zbirati konec aprila, potem ko je svoj mandat zaradi odhoda na vodstveno funkcijo v enotnem odboru za reševanje, centralnem organu za reševanje bank v okviru bančne unije, predčasno končal Boštjan Jazbec. Do izteka roka, 20. avgusta, je prejel pet predlogov kandidatur.

Med temi sta trenutna viceguvernerja in člana sveta Banke Slovenije Marko Bošnjak in Primož Dolenc (slednji po Jazbečevem odhodu tudi začasno vodi Banko Slovenije), nekdanja članica sveta Banke Slovenije Mejra Festić, ki je redna profesorica na mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti in znanstvena svetnica na fakultete za management Univerze na Primorskem, nekdanji slovenski član Evropskega računskega sodišča Milan Martin Cvikl, ki je trenutno aktiven v Evropski banki za obnovo in razvoj, ter predsednik uprave Triglav Skladov Benjamin Jošar.

Favorita še ni

Kandidati so se v minulih dneh že predstavljali po poslanskih skupinah, na podlagi dostopnih izjav pa ni mogoče govoriti o kakšnem favoritu.

Pahor bo izbranega kandidata DZ predlagal najpozneje v 30 dneh po izteku roka za zbiranje kandidatur, torej do 19. septembra. Po posredovanju predloga kandidature DZ je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata. DZ bo o kandidatu glasoval najpozneje v 30 dneh po prejemu predloga, glasovanje je tajno, kandidat pa za izvolitev potrebuje glasove večine vseh poslancev.