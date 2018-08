Kandidati za guvernerja Banke Slovenije se predstavljajo poslanskim skupinam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kandidature so vložili viceguvernerja Marko Bošnjak in Primož Dolenc, nekdanja članica sveta Banke Slovenije Mejra Festić, nekdanji slovenski član Evropskega računskega sodišča Milan M. Cvikl in prvi mož Triglava Skladov Benjamin Jošar.

Predsednik republike je kandidature za guvernerja začel zbirati konec aprila po tistem, ko je svoj mandat predčasno končal Boštjan Jazbec. Evropska komisija ga je namreč sredi februarja predlagala za člana odbora in direktorja v enotnem odboru za reševanje, centralnem organu za reševanje bank v okviru bančne unije, nato pa sta njegovo imenovanje potrdila še pristojni odbor v Evropskem parlamentu in Svet EU.

Pahor bo izbranega kandidata DZ predlagal najpozneje v 30 dneh po izteku roka za zbiranje kandidatur, po tem pa je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata. Glasovanje v DZ bo tajno, kandidat pa potrebuje podporo 46 poslancev.

Jazbec je bil četrti guverner Banke Slovenije za Francetom Arharjem, Mitjo Gasparijem in Markom Kranjcem ter prvi, ki je predčasno končal svoj mandat.