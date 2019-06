Otroška srčna kirurgija: pred preiskovalno komisijo DZ prve priče

Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije in področju nabav medicinske opreme bo danes zaslišala prve priče. Pričakuje nekdanjega strokovnega direktorja kirurške klinike UKC Ljubljana Alojza Pleskoviča, nekdanjo strokovno direktorico UKC Darinko Miklavčič in nekdanjega ministra za zdravje Tomaža Gantarja.

Parlamentarna komisija je doslej opravila pripravljalna preiskovalna dejanja, s katerimi je določila gradiva, ki jih potrebuje za delo, in pa na zaprtih sejah sprejela dokazne sklepe. Po besedah predsednice komisije Jelke Godec (SDS) so za zdaj z vsemi institucijami korektno sodelovali in od njih, z izjemo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, tudi dobili gradiva, za katera so zaprosili.

Godčeva je v torkovi izjavi zanikala očitke, ki so se pojavili v medijih, da komisija presega pristojnosti DZ in krši določila ustave. Zanikala je tudi, da je komisija prejela zdravstvene kartoteke otrok. Po njenih besedah se komisija ukvarja izključno s tistim, kar ji pripada po zakonu o parlamentarni preiskavi in po 93. členu ustave.

Cilj komisije ugotoviti, zakaj program ne deluje kakovostno in varno

Komisija želi po navedbah Godčeve ugotoviti, kdo je odgovoren za to, da program otroške kardiologije v UKC Ljubljana ne deluje kakovostno in varno. Najprej se bo lotila prav področja otroške kardiologije, po sprejetju vmesnega poročila pa nabav medicinske opreme. Kdaj bo komisija sprejela obe poročili, pa poslanka ni mogla napovedati.

Sicer je DZ 29. januarja brez glasu proti imenoval vodstvo in člane preiskovalne komisije o otroški kardiologiji. Njeno ustanovitev so zahtevali v poslanskih skupinah SDS, NSi in SNS, a so konstruktivno sodelovanje v komisiji na seji DZ 20. decembra lani napovedale tudi druge stranke. So pa pri tem vendarle opozorile na možnost politične zlorabe komisije.