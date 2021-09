Otroke v šolo neodgovorno vozita kar dve tretjini voznikov

Na območju Policijske uprave Celje je v petek potekal poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na varnem prevozu otrok v šolo in domov. Nadzirali so 74 voznikov osebnih vozil in pri 50 ugotovili kršitve cestnoprometnih predpisov. Kar 15 voznikov je v okolici šol vozilo s prekomerno hitrostjo, kar je po oceni policije neodgovorno.

Nadzorovali so tudi 18 voznikov avtobusov, ki prevažajo šolarje. Zaznali so eno kršitev, in sicer so naleteli na enega voznika, ki ni uporabljal varnostnega pasu, so sporočili s celjske policijske uprave.

Petkov poostreni nadzor je bil le en od dogodkov, ko so preverjali varnost otrok na poti v šolo in domov. Celotni prejšnji teden je policija v okolici šol izvajala nadzore prometa in preverjala, ali vozniki vozijo prehitro, ter na ta način umirjala promet na izpostavljenih mestih, kjer bi lahko prišlo do nevarnih situacij.

Umirjanje prometa je po oceni policije še posebej pomembno v prvih dneh pouka, ko otroci prihajajo v šolo in se vračajo domov razigrani ter pod vtisom počitniških doživetij.

Zaznali kar 485 kršitev

Rezultati celotedenskih aktivnosti na Celjskem in Koroškem so pokazali, da je vse preveč voznikov v prvih šolskih dneh kršilo cestnoprometne predpise. Zadnji teden je policija v nadzorih cestnega prometa, ki jih je poostreno izvajala v okviru varne poti v šolo in domov, zaznala 485 kršitev. Največ kršitev se je nanašalo na vožnjo z neprilagojeno hitrostjo, sledila je neuporaba zadrževalnih sistemov ter neuporaba varnostnih pasov.

Vse udeležence cestnega prometa policija znova opozarja, naj bodo pri vožnji zbrani, strpni in previdni ter naj upoštevajo cestnoprometne predpise, saj lahko že najmanjša nezbranost povzroči hude posledice. Na upoštevanje cestnoprometnih predpisov ter zbranost v prometu policija opozarja tudi učence in dijake.