Otroci v Vrtcu Trbovlje bodo moderne tehnologije spoznavali tudi s pomočjo Telekoma Slovenije

Vrtec Trbovlje je v minulem šolskem letu na povabilo Delavskega doma Trbovlje pristopil k projektu, v okviru katerega ustvarjalnost in socialne veščine najmlajših spodbuja tudi s spoznavanjem in uporabo modernih tehnologij. Tako je lani nastal projekt multimedijskega vrtca, ki se nadaljuje tudi v letošnjem šolskem letu, Telekom Slovenije pa je za namen spoznavanja sodobnih tehnologij, samostojno izdelavo risank in drugih multimedijskih vsebin vrtcu podaril osem pametnih mobitelov za osem skupin starejših otrok.

V prostorih Vrtca Trbovlje je mobitele ravnateljici Daši Bokal in pomočnici ravnateljice Heleni Dolanc predala Bojana Bauerheim, vodja Telekomovega centra Trbovlje. Otroci so dobili pametne mobitele Motorola Moto X4 z zmogljivo kamero ter možnostjo shranjevanja posnetkov in drugih vsebin na spominsko kartico, kar je še posebej uporabno pri večjih količinah podatkov, so sporočili iz Telekoma Slovenije.

Starejše otroke seznanjali s tehnologijo uporabe mobitelov

Foto: Telekom Slovenije "Pametni mobiteli so prisotni v vsaki družini, na vsakem koraku, otrokom so dostopni, zato je pomembno, da jim predstavimo tudi možnosti njihove pametne uporabe. V lanskem letu smo tako skupaj s sodelavci Delavskega doma Trbovlje pripravili načrt aktivnosti, s katerimi smo starejše otroke seznanjali s tehnologijo uporabe mobitelov. S pomočjo aplikacije Stop motion so nastajale različne animacije, otroci pa so si razdelili vloge – od fotografiranja do postavljanja figur in razvoja lastne igre. Med seboj so se morali dogovoriti o sodelovanju, skupaj so sestavljali zgodbe in krepili svojo domišljijo, skozi leto pa so spoznali tudi način izdelave videov, črno-beli film, spoznavali so različne hitrosti snemanja in se neizmerno zabavali. Na koncu smo vse svoje izdelke staršem in preostalim zainteresiranim predstavili v kinodvorani Delavskega doma," je povedala Bokalova.

Po dobrih odzivih so se odločili, da bodo aktivnosti multimedijskega vrtca nadaljevali tudi v letošnjem letu, v Telekomu Slovenije pa so se projektu z veseljem priključili.

Tehnologija je del našega vsakdana

Bauerheimova je ob predaji mobitelov poudarila, da je "sodobna tehnologija del našega vsakdana, zato je prav, da našim najmlajšim pokažemo, kako jo lahko uporabljamo tako, da z njo bogatimo svoja življenja, krepimo ustvarjalnost in ustvarjamo lepe spomine. Vesela sem, da v trboveljskem vrtcu uporabljajo inovativne izobraževalne pristope, prek katerih otroci izražajo svojo kreativnost, hkrati pa se učijo odgovorne uporabe mobitelov. In ponosna sem, da jim v Telekomu Slovenije lahko pri tem pomagamo".

Foto: Telekom Slovenije

Projekt bo trajal vse šolsko leto 2019/2020, njegov končni cilj pa je, da otroci povsem samostojno izdelajo risanke in vanje vnesejo čim več lastne ustvarjalnosti in domišljije. Vrtec bo projekt kot inovacijo predstavil tudi pedagoški javnosti kot primer dobre prakse, saj na tem področju še ni veliko izkušenj.

Vrtec Trbovlje je končni izdelek, ki so ga v lanskem letu izdelali otroci, kot inovacijo predstavil tudi na Gospodarski zbornici Slovenije in kot multimedijski vrtec prejel srebrno plaketo.