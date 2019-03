Otroci v šolo hodijo ob prometni cesti, pločnika ni #video

V vasi Velike Lese je starše nekaj več kot 40 otrok vsak dan strah, saj morajo najmlajši do šolskega avtobusa pešačiti ob prometni cesti, kjer je veliko tovornjakov. Država se za njih ne zmeni, so poročali na Planetu.

Velike Lese ležijo v dolini Krke, tam pa živi nekaj več kot 200 prebivalcev. Šolarji morajo vsak dan nositi glavo na prodaj, ko se po prometni cesti prebijajo do šolskega avtobusa. Skozi vas med Ivančno Gorico in Žužemberkom se valijo trume tovornjakarjev, ki bi se radi izognili avtocestni vinjeti.

"Ko je bila zima, je bil na poti naplužen sneg, zato sem hodil po cesti. Mimo je prišel traktor in zadnji hip sem odskočil v naplužen sneg, sicer bi me povozil," je za Planet povedal eden od šoloobveznih otrok Peter Hočevar.

Domačini sami kupili več ogledal

Vozniki omejitev hitrosti skozi vas redko upoštevajo, dovozi na glavno cesto so zato zelo nevarni. Domačini so kar sami kupili in postavili številna ogledala za pomoč. 42 šolarjev pa si težko pomaga, še kar naprej se izogibajo tovornjakom, traktorjem in avtomobilom. Država težav ne prizna, ker je nevarnosti izpostavljenih premalo ljudi.

Otroci v šolo hodijo ob državni cesti Ivančna Gorica–Žužemberk, ki je polna tovornjakov in brez pločnika ter prehoda za pešce.

Nesreč med pešci in avtomobili je bilo v vasi že kar nekaj.

Pri avtobusni postaji omejitev že 90 kilometrov na uro

Skozi vas je omejitev 50 kilometrov na uro, takoj ko pa se konča zadnja hiša, je tabla za konec naselja. To pomeni, da je od tam naprej omejitev 90 kilometrov na uro. In ravno na tem odseku je tudi avtobusna postaja, kamor hodijo otroci.

"Kljub temu, da so dovolj stari, se jih bojimo pustiti same," je dejala Marjana Kastelic. " Table bi morali postaviti za postajališčem, da so postaje v naselju. S tem pa znotraj omejitve 50 kilometrov na uro," je dodala.

Direkcija za ceste: Predlogu ne moremo ugoditi

Na direkciji za ceste odgovarjajo, da bi bila s predlagano rešitvijo tabla predaleč od zadnje hiše in da je preglednost ceste in priključkov ustrezna, zato predlogu ne morejo ugoditi.

Enako velja za prehode za pešce, saj v prometni konici ceste naj ne bi prečkalo več kot 20 ljudi. Pločnike in prehode bi morala urediti občina Ivančna Gorica, kjer pa ob obisku ekipe Planeta župana Dušana Strnada ni bilo. Poslali so pisno sporočilo, da občina za zdaj nima v načrtu gradnje pločnika skozi vas. Če tega ne bo, pa bodo, kot pravijo vaščani, tudi zaprli cesto.