Opozarjajo, da ne morejo vzpostaviti cone za okužene

V Varstveno delovnem centru Zagorje ob Savi so danes ugotovili, da je bila ena od njihovih stanovalk v stiku z osebo, ki je okužena z novim koronavirusom. Ob tem opozarjajo pristojne, da zaradi pomanjkanja prostora in kadra nimajo možnosti vzpostavljanja rdečih con in na podlagi protokolov pričakujejo takojšnje sprejeme okuženih v bolnišnico.

Stanovalka Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi je bila v nedeljo na domači zabavi na prostem, kjer je bila tudi okužena oseba. Kot so sporočili iz centra, so z območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Kopru danes o tem obvestili vodjo njihovega dnevnega in institucionalnega varstva, stanovalki pa je bila odrejena karantena, piše STA.

Stanovalka sicer ne kaže znakov bolezni in je zaenkrat zdrava. Ker je zelo majhna verjetnost, da se je okužila ali da je v času od nedelje prenesla okužbo, dodatni ukrepi trenutno niso potrebni, so sporočili iz centra. Stanovalko so skupaj z zaposlenim izolirali v ločenih praznih prostorih centra, kjer bo ostala 14 dni. Med ostale stanovalce se bo lahko vrnila po dveh negativnih brisih, piše STA.

Ob tem pa v centru opozarjajo vse pristojne, da v primeru potrjenih okužb stanovalcev v enotah varstveno delovnih centrov nimajo možnosti vzpostavljanja rdečih con, na kar so že opozarjali. Na podlagi dogovorjenih protokolov tako pričakujejo takojšnje sprejeme okuženih v bolnišnico, poroča STA.