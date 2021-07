Olaj poslušal radijsko zvezo: Poziv za odstranitev rumenih jopičev so dobili 16 sekund prej #video

Policisti so 25. junija na alternativni proslavi na Prešernovem trgu v Ljubljani pridržali 13 pripadnikov skupine t. i. rumenih jopičev. Ugotovili so, da so njihovi predstavniki "na enoten in organiziran način" pristopili na Prešernov trg, kjer je že potekal shod udeležencev t. i. protestne ljudske skupščine, ki se je oblikovala ob robu petkovih kolesarskih protestov.

Skupina rumenih jopičev je razgrnila transparent, po tem pa je prišlo do prerivanja med predstavniki rumenih jopičev in protestne ljudske skupščine, je na novinarski konferenci pojasnil Olaj.

Navodilo prišlo od vodstva varovanja

Zaradi namigovanj v javnosti, da je policija odločitev o odstranitvi rumenih jopičev sprejela zaradi poziva govorca ljudske skupščine, so poslušali radijsko komunikacijo vseh policistov in ugotovili, da je poziv o odstranitvi rumenih jopičev prišel s strani vodstva varovanja 16 sekund, preden je govorec "začel s ščuvanjem in pozivanjem policije k ukrepanju", je dejal Olaj.

Tudi po ukrepanju posebne policijske enote namreč policiji ni uspelo preprečiti nastanka kršitev javnega reda in miru, zato so vodstvo varovanja prosili za navodila in torej dobili navodilo, naj skupino rumenih jopičev odstranijo.

Poročilo s 25. junija:

"Za tako razlikovanje policija nima pravne podlage"

Foto: Ana Kovač Poleg tega pa so v nadzoru ugotovili, da policisti niso ukrepali glede še vsaj štirih pripadnikov protestne ljudske skupščine, ki so prav tako kršili javni red in mir in z njimi niso izvedli policijskih postopkov. Med drugim so "vlekli za transparent" rumenih jopičev. "Za tako razlikovanje policija nima pravne podlage," je izpostavil Olaj.

Olaj je povedal, da so v nadzoru ugotovili, da so se nekateri policisti nahajali v neposredni bližini kršitev pripadnikov protestne ljudske skupščine. "Obstaja možnost, da policisti v zelo napetih varnostnih razmerah dejansko niso zaznali vseh kršitev. Prav tako je možno oceniti, da so nekateri policisti videli te kršitve, vendar zoper kršitelje niso ukrepali zato, ker niso prejeli takšnega ukaza", je dodal Olaj.

Vodja sektorja za policijska pooblastila in preventivo v službi generalnega direktorja policije Marko Podlesnik je dodal, da so bila pridržanja odrejena zakonito. Policijska uprava Ljubljana pa je svoje naloge izvedla zakonito in v skladu z načelom sorazmernosti.

Pregledali videoposnetke policijskih kamer, s spletnih omrežij, ...

Ugotovljeno pa je bilo tudi, da so bile pri izvedbi ukrepov storjene nekatere nepravilnosti v zvezi z časovno dinamiko odrejanja ukrepov takoj na kraju, v zvezi z enakostjo obravnave, v zvezi z ugotavljanjem obstoja elementov kaznivih dejanj pri vodenju prekrškovnega postopka in pri izrekanju opozoril in ukazov ter glede snemanja policijskih postopkov.

Za pregled takratnega dogajanja so nadzorniki pregledali videoposnetke policijskih kamer, videoposnetke na spletnih omrežjih, policijsko telefonsko komunikacijo in radijske zveze.