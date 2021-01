Okužba tudi v poslanski skupini SD

Z novim koronavirusom je okužen poslanec SD Soniboj Knežak, so sporočili iz poslanske skupine SD in pojasnili, da Knežak upošteva vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V samoizolaciji zaradi tega po njihovih navedbah ni nihče iz poslanske skupine, saj Knežak ni bil z nikomer v stiku, navaja STA.

Soniboj Knežak ni prvi med poslanci z okužbo z novim koronavirusom. Na testih so bili v preteklosti pozitivni tudi nekateri drugi poslanci, med drugim Primož Siter (Levica), Tadeja Šuštar (NSi) in Gregor Židan (SD) ter poslanki SDS Karmen Furman in Eva Irgl. Se pa do zdaj okužba med poslanci ni dodatno razširila.

Spremenjen poslovnik DZ sicer omogoča tudi zasedanje parlamenta na daljavo, do zdaj so možnost prisostvovanja seji na daljavo izkoristili posamezni poslanci.

Decembra so okužbo potrdili tudi pri ministru za kulturo Vasku Simonitiju. Poleg Simonitija je bil na rutinskem testiranju po vrnitvi iz tujine oktobra pozitiven zunanji minister Anže Logar, novembra pa še minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Oktobra so okužbo potrdili tudi pri mariborskem županu Saši Arsenoviču.