Oktober je pravi čas za to, da poskrbite za svoje zdravje

V času epidemije se je naš zdravstveni sistem skoraj ustavil, posledično pa se čakalne dobe podaljšujejo oziroma postaja dostop do zdravstvenih storitev čedalje bolj otežen. Zato se je smiselno zdaj vprašati o razliki med poimenovanji zdravstvenih zavarovanj in kritij, ki jih ponujajo. V Sloveniji so poleg obveznega na voljo še dopolnilno in različna prostovoljna oziroma dodatna zavarovanja. Prav s pravim dodatnim zdravstvenim zavarovanjem pa danes na najugodnejši način lahko prehitite vse čakalne vrste in pridete do najprimernejše in kakovostne zdravstvene obravnave.

Kaj so ključne razlike med osnovnim, dopolnilnim in dodatnim zdravstvenim zavarovanjem?

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in omogoča uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov ter do denarnih nadomestil, kot sta nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela in povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenih storitev. Nekatere storitve plača ZZZS v celoti, za druge pa mora zavarovana oseba doplačati razliko do polne vrednosti storitev, in sicer iz lastnih sredstev, če nima urejenega prostovoljnega (dopolnilnega) zdravstvenega zavarovanja.

Med prostovoljna zdravstvena zavarovanja se štejejo dopolnilno zdravstveno zavarovanje in dodatna zdravstvena zavarovanja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške doplačil za zdravstvene storitve, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti.

Pod drobnogled smo vzeli dodatno zdravstveno zavarovanje Prve osebne zavarovalnice, PRVA Zdravje. Dodatno zdravstveno zavarovanje krije stroške nadstandardnih zdravstvenih storitev oziroma storitev v zasebnem sektorju, ki jih bolnik sicer krije samoplačniško.

Zavarovanje lahko sklenete hitro in enostavno prek spleta, že od 7,27 € mesečno. Posebej pa velja poudariti akcijo, v sklopu katere vam Prva osebna zavarovalnica med 1. in 31. 10. 2020 ob sklenitvi kateregakoli zavarovalnega kritja ali izbrane kombinacije (Specialisti, Operativni posegi in Rehabilitacije) podari 50 % popust za prvo leto zavarovanja.

Več kot 97 odstotkov zavarovancev bi zavarovanje PRVA Zdravje priporočilo prijateljem.

Želite uveljavljati zdravstvene storitve v zasebnem sektorju brez visokih stroškov?

Z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, ki krije stroške doplačil za zdravstvene storitve, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti, je pot do zdravstvenih pregledov in preiskav praviloma precej dolga. Vse kaže, da se bodo čakalne dobe v javnem zdravstvu zaradi epidemije še podaljšale.

Ob dolgih čakalnih vrstah oziroma zdaj celo čedalje večji nedostopnosti zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem sistemu se lahko pojavijo dodatni zdravstveni zapleti. Ključen dejavnik za uspešno ozdravitev je namreč čas. Stroški pri zasebnih izvajalcih zdravstvenih storitev pa so praviloma tako visoki, da cena vsakogar odvrne od obiska, čeprav bi bil takoj na vrsti. Posledica čakanja so lahko zdravstveni zapleti ali celo poslabšanje zdravstvenega stanja.

Za zavarovance, ki imajo urejeno tudi dodatno zdravstveno zavarovanje, pa se ta pot občutno skrajša, saj gre za nadstandardno zdravstveno zavarovanje, ki ima ključno prednost pred drugimi: sedem dni v tednu zagotavljamo 24-urno naročanje na strokovne in celostne zdravstvene storitve na najvišji ravni znotraj široke mreže zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev. Življenje je s tem veliko varnejše, predvsem pa si boste prihranili marsikatero skrb glede zdravja in financ.

Povprečna čakalna doba na zdravstveno storitev le 3,41 dneva*

Pacienti, ki imajo sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje, so do specialističnih ambulantnih pregledov, življenjsko nenujnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi in rehabilitacij v preteklem obdobju dostopali v povprečno 3,41 dneva.

*Povprečna čakalna doba odobrenih zdravstvenih storitev v obdobju april 2018–maj 2020.

Zakaj ne bi vsega uredili enostavno, prek mobilnega telefona?

S PRVA Zdravje je kakovostna uporabniška izkušnja zagotovljena od sklenitve zavarovanja do uveljavljanja zdravstvene storitve.