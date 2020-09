Želite eno leto brezplačno koristiti kakovostne zdravstvene storitve?

Ko zase izbirate pravo zdravstveno zavarovanje, vas lahko zmedejo poimenovanja teh zavarovanj in kritja, ki jih ponujajo. V Sloveniji so poleg obveznega na voljo še dopolnilno in različna prostovoljna oziroma dodatna zavarovanja. Prav s pravim dodatnim zdravstvenim zavarovanjem pa danes na najbolj ugoden način lahko prehitite vse čakalne vrste in pridete do najprimernejše in kakovostne zdravstvene obravnave.

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in omogoča uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov ter do denarnih nadomestil, kot so nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela in povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenih storitev. Nekatere storitve plača ZZZS v celoti, za druge pa mora zavarovana oseba doplačati razliko do polne vrednosti storitev, in sicer iz lastnih sredstev, če nima urejenega prostovoljnega (dopolnilnega) zdravstvenega zavarovanja.

Med prostovoljna zdravstvena zavarovanja se štejeta dopolnilno zdravstveno zavarovanje in dodatna zdravstvena zavarovanja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške doplačil za zdravstvene storitve, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti.

Pod drobnogled smo vzeli dodatno zdravstveno zavarovanje Prve osebne zavarovalnice, PRVA Zdravje. Dodatno zdravstveno zavarovanje krije stroške nadstandardnih zdravstvenih storitev oziroma storitev, ki jih bolnik sicer plača samoplačniško.

Koliko stane bližnjica do zdravnika?

Povprečna čakalna doba: 3,41 dneva* Pacienti, ki imajo sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje, so do specialističnih ambulantnih pregledov, življenjsko nenujnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi in rehabilitacij v preteklem obdobju dostopali v povprečno 3,41 dneva. *Povprečna čakalna doba odobrenih zdravstvenih storitev v obdobju april 2018–maj 2020.

Z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, ki krije stroške doplačil za zdravstvene storitve, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti, je pot do zdravstvenih pregledov in preiskav praviloma precej dolga. Vse kaže, da se bodo čakalne dobe v javnem zdravstvu zaradi epidemije še povečale.

Ob dolgih čakalnih vrstah v javnem zdravstvenem sistemu se lahko pojavijo dodatni zdravstveni zapleti. Ključen dejavnik za uspešno ozdravitev je namreč čas. Stroški pri zasebnih izvajalcih zdravstvenih storitev pa so praviloma tako visoki, da cena vsakogar odvrne od obiska, čeprav bi bil takoj na vrsti. Posledica čakanja so lahko zdravstveni zapleti ali celo poslabšanje zdravstvenega stanja.

Za zavarovance, ki imajo urejeno tudi dodatno zdravstveno zavarovanje, pa se ta pot občutno skrajša, saj gre za nadstandardno zdravstveno zavarovanje, ki ima ključno prednost pred drugimi: z njim ste vedno prvi v vrsti. S hitrim dostopom do zdravnika specialista, rehabilitacije in operacije bo vaše življenje veliko varnejše, predvsem pa si boste prihranili marsikatero skrb glede zdravja.

Kako deluje dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje? Izberete zase najprimernejše zavarovalno kritje ali kombinacijo kritij. Hitro, varno in iz udobja domačega naslonjača opravite celoten postopek sklenitve zavarovanja prek spleta. Preprosto se naročite na zdravstvene storitve prek Točke PRVA Zdravje, ki je dostopna 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Brezskrbno in brez dodatnih stroškov uporabljate zdravstvene storitve v mreži izvajalcev PRVA, ki združuje več kot 100 zasebnih zdravstvenih ustanov. Imate vedno pregled nad svojim zavarovanjem – prek spletnega portala "Moja PRVA" spremljate koriščenje storitev in hitro dostopate do želenih informacij.

Deset dni, ki vam lahko spremenijo življenje

PRVA osebna zavarovalnica vam zagotavlja hiter dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev, in sicer v največ 10 delovnih dneh:

• Organizacija in plačilo stroškov specialističnih pregledov, diagnostično-terapevtskih postopkov ter preiskav – na voljo tudi brez napotnice vašega osebnega zdravnika.

V okviru kritja SPECIALISTI lahko izbirate med številnimi specialističnimi zdravstvenimi storitvami s kar 22 področij medicine:

Izberite med paketoma Standard (v zavarovalnem letu izkoristite tri obravnave, potrebujete napotnico) in Nadstandard (zahtevne diagnostične preiskave ter dodatne preventivne diagnostične preiskave, v zavarovalnem letu izkoristite štiri obravnave, ne potrebujete napotnice).

Kritje SPECIALISTI je na voljo tudi za otroke od dopolnjenega 5. do 14. leta starosti.

• Organizacija in plačilo ambulantnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi, kjer so na voljo trije različni paketi z različnim številom posegov.

V okviru kritja OPERATIVNI POSEGI so na voljo operativni posegi z 10 različnih področij medicine.

Izberite med dvema paketoma OPERATIVNI POSEGI, ki se razlikujeta po višini letne zavarovalne vsote in naboru storitev:

• Srednji paket: letna zavarovalna vsota: osem tisoč evrov, nabor 53 različnih posegov/zdravstvenih storitev. V kombinaciji s kritjem Specialisti: 56 različnih posegov/zdravstvenih storitev.

• Veliki paket: letna zavarovalna vsota: 30 tisoč evrov, nabor 84 različnih posegov/zdravstvenih storitev. V kombinaciji s kritjem Specialisti: 87 različnih posegov/zdravstvenih storitev.

• Organizacija in plačilo storitev rehabilitacije, ki vključuje fizioterapijo, delovno terapijo ter protibolečinsko terapijo.

Dobra rehabilitacija je ključna, da se po poškodbi ali bolezni postopno začnete vključevati nazaj v vsakodnevno življenje.

Da bo vaše okrevanje potekalo čim bolj uspešno, vam kritje REHABILITACIJE omogoča organizacijo termina v največ 10 delovnih dneh in plačilo storitev rehabilitacije. Do rehabilitacijske obravnave se dostopa na podlagi delovnega naloga ali napotnice.

V enem zavarovalnem letu koristite šest obravnav različnih vrst rehabilitacije:

• fizioterapija,

• delovna terapija,

• protibolečinska terapija.

Kritje REHABILITACIJE je na voljo tudi za otroke od dopolnjenega 5. do 14. leta starosti.

Odgovor na dolge čakalne vrste je zavarovanje PRVA Zdravje.

Prva osebna zavarovalnica že 20 let aktivno prepoznava potrebe trga in danes kot odgovor na dolge čakalne vrste javnega zdravstvenega sistema ponuja zavarovanje PRVA Zdravje. Dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje je celovita rešitev, ki vam lahko bistveno olajša neprijeten položaj ob novonastali bolezni ali poškodbi.